Новое сравнение показало, насколько Vega 8 в Ryzen 7 4750G близка к дискретной видеокарте Radeon RX 560
Многие с нетерпением ожидали новое поколение гибридных решений Renoir от AMD, надеясь, что производительность встроенной графики достигнет уровня бюджетных игровых дискретных видеокарт. Плохой новостью стало заявление компании, что в новых APU не будет использоваться встроенная графика с 11 вычислительными блоками, максимальное количество блоков ограничится 8. Хорошей новостью стал перевод встроенной графики на 7-нм техпроцесс, что позволило значительно повысить частоты и сохранить надежду на достижение нового уровня производительности.
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Ряд тестов новейших APU показал, что новая Vega 8 в Ryzen 7 4750G приблизительно равна Vega 11 предыдущего поколения, но в некоторых играх может быть гораздо быстрее. Сравнение с дискретной NVIDIA GT1030 64-bit закончилось абсолютной победой AMD. Сможет ли обновленная Vega 8 противостоять более серьезному конкуренту в лице достаточно старой RX 560, но обладающей вдвое большим количеством вычислительных блоков и быстрой GDDR5 памятью. На этот вопрос ответил техно-блогер TechEpiphany, сравнив Ryzen 7 4750G и не самую лучшую версию RX 560 с 2 ГБ GDDR5 на борту.
Сравнение проводилось в трех играх: Strange Brigade, The Witcher 3 и Resident Evil 2 в разрешении 1080p, при средних и высоких настройках графики. Встроенная графика Vega 8 получила все возможные условия для того, чтобы показать лучший результат — в системе использовалась память DDR4-4733, а графический чип был разогнан до 2,3 ГГц. Однако RX 560 оказалась гораздо быстрее. Преимущество доходило до 30%, а иногда и до 50%. В среднем RX 560 оказалась быстрее на 20%, 32% и 39% в Strange Brigade, The Witcher 3 и Resident Evil 2 соответственно.
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Жаль, но уровень RX 560 так и не достигнут, а значит, что и видеокарты-аналоги предыдущих поколений архитектуры GCN (RX 460,R7 360, R7 260X) должны быть все еще производительнее Vega 8 или, по крайней мере, находится на том же уровне.
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