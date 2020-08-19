NVIDIA не выпустит GeForce RTX 3080 Ti — ее место займет RTX 3090 с 24 ГБ видеопамяти и ценой $1399
Новая порция информации от китайского инсайдера wjm47196 с форума Chiphell раскрывает небольшие подробности будущей линейки видеокарт Ampere от NVIDIA. Сообщество уже познакомилось с предполагаемыми снимками флагманов линейки, с возможной конфигурацией видеопамяти и уровнем частот графического чипа.
реклама
Объем памяти новых видеокарт является источником множества обсуждений, информация, поступающая от инсайдеров, различается. По одной версии, видеокарты RTX 3090 и RTX 3080 получат 12 и 10 ГБ видеопамяти GDDR6X, по другой версии, удвоенный объем — 24 и 20 ГБ. В этой путанице решил навести порядок @kopite7kimi, сообщив, что с большой вероятностью повторится ситуация, сложившаяся в свое время с видеокартами NVIDIA Kepler, когда референсные GTX 680 были представлены с 2 ГБ видеопамяти, а сторонние производители выпускали карты с 4 ГБ видеопамяти. Также точно неизвестно формирование линейки моделей, будут ли в ней присутствовать варианты Ti на старте продаж.
Теперь wjm47196 сообщает, что NVIDIA не готовит RTX 3080 Ti, вероятно, Ti версии вообще отсутствуют в линейке RTX 30, которая будет представлена 1 сентября, хотя это не уточняется в сообщении wjm47196, но предположить, что руководство NVIDIA будет держать варианты Ti в запасе. Также wjm47196 подтверждает наличие 24 ГБ видеопамяти GDDR6X у флагмана RTX 3090 и его стоимость, которая для базовой модели составит $1399, а для версии Founders Edition $1499.
В прошлом wjm47196 заработал достаточно высокий уровень доверия, предоставляя точную информацию из источников, приближенных к производству.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила