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Новая порция информации от китайского инсайдера wjm47196 с форума Chiphell раскрывает небольшие подробности будущей линейки видеокарт Ampere от NVIDIA. Сообщество уже познакомилось с предполагаемыми снимками флагманов линейки, с возможной конфигурацией видеопамяти и уровнем частот графического чипа.

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Объем памяти новых видеокарт является источником множества обсуждений, информация, поступающая от инсайдеров, различается. По одной версии, видеокарты RTX 3090 и RTX 3080 получат 12 и 10 ГБ видеопамяти GDDR6X, по другой версии, удвоенный объем — 24 и 20 ГБ. В этой путанице решил навести порядок @kopite7kimi, сообщив, что с большой вероятностью повторится ситуация, сложившаяся в свое время с видеокартами NVIDIA Kepler, когда референсные GTX 680 были представлены с 2 ГБ видеопамяти, а сторонние производители выпускали карты с 4 ГБ видеопамяти. Также точно неизвестно формирование линейки моделей, будут ли в ней присутствовать варианты Ti на старте продаж.

Теперь wjm47196 сообщает, что NVIDIA не готовит RTX 3080 Ti, вероятно, Ti версии вообще отсутствуют в линейке RTX 30, которая будет представлена 1 сентября, хотя это не уточняется в сообщении wjm47196, но предположить, что руководство NVIDIA будет держать варианты Ti в запасе. Также wjm47196 подтверждает наличие 24 ГБ видеопамяти GDDR6X у флагмана RTX 3090 и его стоимость, которая для базовой модели составит $1399, а для версии Founders Edition $1499.

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В прошлом wjm47196 заработал достаточно высокий уровень доверия, предоставляя точную информацию из источников, приближенных к производству.