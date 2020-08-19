Экстремальное охлаждение не понадобилось памяти для достижения частоты 6 ГГц в связке с Renoir и B550
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Гибридные процессоры AMD Ryzen семейства Renoir демонстрируют отличные возможности разгона. В условиях экстремального охлаждения энтузиастам удалось достичь частот процессора, близких к 6 ГГц, а новые материнские платы на наборе системной логики B550 позволяют рекордно разгонять оперативную память. Оверклокеру bianbao удалось разогнать модули Crucial Ballistix до частоты 6200 МГц. В этом рекорде участвовала материнская плата Asus ROG STRIX B550-I Gaming, а сегодня стало известно, что энтузиаст из тайваня побил свой рекорд, достигнув отметки 6666 МГц.
Все эти достижения были получены при помощи экстремального охлаждения. Другой любитель разгона из Тайваня, известный по техническому видео-каналу BingLLL на платформах bilibili и YouTube, смог разогнать модуль памяти DDR4 до частоты 6 ГГц (20-23-23-43-127-1T), ограничившись воздушным охлаждением. Рекорд снова был установлен с памятью Crucial и материнской платой Asus ROG STRIX B550-I Gaming.
Пользователи отметили, что достижение такой частоты только с воздушным охлаждением — это знаковое событие. Возможно, BingLLL удалось подобрать очень хорошие модули и в будущем мы увидим новый рекорд, но уже с более серьезным охлаждением.
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