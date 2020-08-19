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DDR4-6666: новый рекорд разгона памяти достался процессору AMD Renoir

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Этого следовало ожидать после появления первых достойных результатов экстремального разгона памяти с использованием гибридных процессоров AMD Renoir, и теперь можно говорить о свершившемся факте – мировой рекорд в этой сфере принадлежит тайваньскому энтузиасту Bianbao XE, который использовал процессор AMD Ryzen 7 4700GE в исполнении Socket AM4 и материнскую плату Asus ROG Strix B550-I Gaming на основе набора логики AMD B550.

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Источник изображения: база данных CPU-Z

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Модуль памяти Crucial Technology с серийным номером BLM8G51C19U4B.M8FB1 объёмом 8 Гбайт работал в режиме DDR4-6666 при значениях таймингов 30-27-27-58-127-1. Новый рекорд разгона буквально на доли мегагерц выше предыдущего, полученного с использованием процессора Intel Core i9-10900K семейства Comet Lake.

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Источник изображения: HWBot

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Автор достижения в данном случае соперничал сам с собой, пусть и под другой учётной записью. Как обычно, жидким азотом охлаждался не только центральный процессор, но и единственный модуль памяти. Теперь платформе AMD формально принадлежит лидерство в разгоне оперативной памяти. Если учесть, что подобный результат получен с применением не самого дорогого процессора, это вдвойне интересно.

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Теги

amd экстремальный разгон apu ddr4 renoir crucial
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