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Предварительный заказ ремастера Mass Effect в британских магазинах отменен

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Фанаты серии игр Mass Effect с надеждой ожидали ремастер оригинальной истории о приключениях капитана Шепарда. В последнее время слухи о скором выходе обновленных версий первых трех частей Mass Effect усилились и, казалось бы, конечной точкой, подтверждающей разработку ремастера и его скорый анонс, стало появление в сети британских магазинов видеоигр Game (game.co.uk) предварительных заказов на набор под названием N7 (Mass Effect Trilogy Remastered).

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Однако, как сообщает польский портал gry-online, магазины Game только что отменили предварительные заказы на эту коллекцию. Дата релиза Mass Effect Trilogy Remastered изменялась на странице магазина Game трижды. По последней информации, набор должен был появиться к концу 2021 года. Но в конечном итоге все предварительные заказы были отменены, деньги возвращены покупателям с электронными письмами, сообщающими, что продукта, известного как N7 (Mass Effect Trilogy Remastered), не существует и его появление в магазине было ошибкой.

Ремастер Mass Effect все-таки может находиться в разработке, Electronic Arts просто отозвала игру из сети Game, поскольку проект далек от завершения, что, конечно, маловероятно — официальный анонс обычно всегда предшествует появлению каких-либо игр в магазинах. Единственной зацепкой остаются косвенные намеки на разработку Mass Effect Trilogy Remastered от известного инсайдера Shinobi602 (@shinobi602 twitter), хотя и он уже несколько раз изменял свое мнение, публикуя неоднозначные посты то опровергающие ремастер, то намекающие на его существование.

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