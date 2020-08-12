Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Total War Saga Troy — следующая часть известной многим серии стратегических компьютерных игр Total War, которая появится завтра, 13 августа, только на цифровом сервисе Epic Games. Total War Saga Troy станет 14-й по счету игрой серии Total War и 2-й игрой в подсерии Total War Saga, ориентированной на истории локальных государств.

реклама

В Steam и других цифровых сервисах игра появится только через год. Это явно разочаровывает огромное сообщество игроков Steam, но есть и хорошие новости, которые сведут на нет любое недовольство поклонников других платформ. Все подтвержденные пользователи сервиса Epic Games смогут привязать игру Total War Saga Troy к своей учетной записи абсолютно бесплатно.

В момент релиза на Epic Games Store, мультиплеер в Total War Saga Troy не будет доступен. Многопользовательский режим появится осенью этого года, в ноябре. Но все это время игроки смогут наслаждаться великолепной одиночной кампанией, разворачивающейся в Древней Греции.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке





Разработчики уже сообщали о раздаче ранее, но стоит уточнить, что раздача продлится недолго и нужно успеть забрать игру, надеясь, что сервера Epic Games выдержат поток желающих на этот раз. Total War Saga Troy будет доступна бесплатно на площадке Epic Games только в течение суток после начала акции, поэтому нужно как можно скорее добавить игру в свою цифровую библиотеку. Игра навсегда привяжется к учетной записи Epic Games.

реклама

Начало раздачи запланировано на 13 августа, 14:00 по британскому летнему времени. По московскому времени начало события состоится в 16:00. Раздача версии игры для операционной системы macOS начнется практически сразу после старта раздачи Windows версии.

Ссылка на страницу с игрой Total War Saga: Troy в Epic Games Store