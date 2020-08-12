Xiaomi представит первый игровой ноутбук под брендом Redmi 14 августа
Ассортимент устройств линейки Redmi стал стремительно расширяться после того, как компания Xiaomi решила выделить Redmi в отдельный бренд. Бренд уже вышел на рынок ноутбуков с модельным рядом RedmiBook, а сегодня подтвердил, что собирается представить свой первый игровой ноутбук, сообщив, что продукт получил название Redmi G Gaming Notebook.
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Компания представила фотографию, которая раскрывает дизайн нового игрового ноутбука. По снимку видно, что Redmi G Gaming Notebook полностью выполнен в черном матовом цвете. Экран обладает достаточно толстыми рамками, особенно сверху и снизу. В нижней части рамки экрана располагается веб-камера. На боковой поверхности корпуса расположены крупные отверстия системы охлаждения, USB-порт и аудио-разъем.
Конфигурация ноутбука неизвестна, он может быть построен как на платформе AMD, так и Intel, хотя большинство пользователей склоняются к первому варианту. Компания планирует раскрыть подробности на презентации, которая состоится 14 августа.
Похоже, что Redmi будет дублировать продуктовую линейку Xiaomi, которая также выпустила свою специализированную линейку игровых ноутбуков, но устройства Redmi должны сохранять ориентацию на бюджетный и средне-бюджетный сегмент рынка.
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