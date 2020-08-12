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Ассортимент устройств линейки Redmi стал стремительно расширяться после того, как компания Xiaomi решила выделить Redmi в отдельный бренд. Бренд уже вышел на рынок ноутбуков с модельным рядом RedmiBook, а сегодня подтвердил, что собирается представить свой первый игровой ноутбук, сообщив, что продукт получил название Redmi G Gaming Notebook.

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Компания представила фотографию, которая раскрывает дизайн нового игрового ноутбука. По снимку видно, что Redmi G Gaming Notebook полностью выполнен в черном матовом цвете. Экран обладает достаточно толстыми рамками, особенно сверху и снизу. В нижней части рамки экрана располагается веб-камера. На боковой поверхности корпуса расположены крупные отверстия системы охлаждения, USB-порт и аудио-разъем.

Конфигурация ноутбука неизвестна, он может быть построен как на платформе AMD, так и Intel, хотя большинство пользователей склоняются к первому варианту. Компания планирует раскрыть подробности на презентации, которая состоится 14 августа.

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Похоже, что Redmi будет дублировать продуктовую линейку Xiaomi, которая также выпустила свою специализированную линейку игровых ноутбуков, но устройства Redmi должны сохранять ориентацию на бюджетный и средне-бюджетный сегмент рынка.