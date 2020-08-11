Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Инсайдер, известный в twitter под псевдонимом @TUM_APISAK, обнаружил в базах данных один из будущих процессоров Intel Tiger Lake 11-го поколения. Модель была найдена в записях базы данных SiSoftware, процессор Intel Core i3-1115G4 продемонстрировал впечатляющую базовую частоту, которая достигла отметки 3,0 ГГц. В текущем поколении процессор Core i3-1005G1, построенный на базе архитектуры Ice Lake и 10-нм техпроцесса, обладает удивительно низкой базовой частотой 1,2 ГГц. Такое серьезное повышение частот говорит о большой работе Intel по усовершенствованию своего 10-нм техпроцесса, несмотря на множество проблем с которыми сталкивается компания, а также о эффективности новой архитектуры Willow Cove, лежащей в основе процессоров Tiger Lake и Rocket Lake.

Новый i3-1115G4 на базе Tiger Lake по-прежнему останется 2-ядерным процессором с поддержкой технологии HT, но получит ряд улучшений. Одним из них является увеличение кэш-памяти L3 с 4 МБ до 6 МБ, а другим — встроенное графическое ядро нового поколения Intel Xe. Неизвестно, как Tiger Lake будет конкурировать с процессорами AMD, которые обладают большим количеством ядер и мощной встроенной графикой, многое зависит от ценовой политики и производительности графики Intel Xe относительно интегрированных решений Vega.