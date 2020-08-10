NVIDIA тизерит анонс новой линейки видеокарт GeForce RTX 3000-серии
Компания NVIDIA начала обратный отсчет перед запуском видеокарт нового поколения, опубликовав загадочный тизер в социальных сетях. Компания не раскрыла никаких подробностей, официально неизвестно ни название серии, ни дата анонса, ни технические характеристики. Представленный тизер — первые знак от компании, который, возможно, станет началом более длительной маркетинговой кампании.
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Похожие тизеры NVIDIA выпускала перед запуском видеокарт и других серий. Возможно, в скором времени компания представит сайт, посвященный новой линейке видеокарт, с точной датой мероприятия, посвященного официальному анонсу.
Ожидалось, что NVIDIA представит новую серию видеокарт на базе архитектуры Ampere следующего поколения в сентябре. Точные даты неизвестны, по слухам, анонс должен был состояться 9 или 17 сентября. Однако на новом баннере NVIDIA присутствует надпись 21 DAYS. 21 YEARS., это позволяет предположить, что видеокарты могут быть представлены в конце августа на виртуальной конференции SIGGRAPH 2020 (24 августа), посвященной компьютерной графике, или на выставке Gamescom 2020 (27 августа).
Стоит напомнить, что 21 год назад, 31 августа, была анонсирована первая видеокарта линейки GeForce — GeForce 256, использующая полноценный геометрический сопроцессор! Означает ли это, что видеокарты Ampere будут обладать новой революционной технологией. Недавние информационные утечки сообщали о наличии у видеокарт RTX 3000 сопроцессора трассировки лучей, неужели это действительно так?
Предполагается, что в первую очередь компания должна представить флагманские видеокарты GeForce RTX 3090/3080 Ti и RTX 3080, запуск RTX 3070 и RTX 3060 произойдет на месяц позже.
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