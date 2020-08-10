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Компания NVIDIA начала обратный отсчет перед запуском видеокарт нового поколения, опубликовав загадочный тизер в социальных сетях. Компания не раскрыла никаких подробностей, официально неизвестно ни название серии, ни дата анонса, ни технические характеристики. Представленный тизер — первые знак от компании, который, возможно, станет началом более длительной маркетинговой кампании.

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Похожие тизеры NVIDIA выпускала перед запуском видеокарт и других серий. Возможно, в скором времени компания представит сайт, посвященный новой линейке видеокарт, с точной датой мероприятия, посвященного официальному анонсу.

Ожидалось, что NVIDIA представит новую серию видеокарт на базе архитектуры Ampere следующего поколения в сентябре. Точные даты неизвестны, по слухам, анонс должен был состояться 9 или 17 сентября. Однако на новом баннере NVIDIA присутствует надпись 21 DAYS. 21 YEARS., это позволяет предположить, что видеокарты могут быть представлены в конце августа на виртуальной конференции SIGGRAPH 2020 (24 августа), посвященной компьютерной графике, или на выставке Gamescom 2020 (27 августа).

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Стоит напомнить, что 21 год назад, 31 августа, была анонсирована первая видеокарта линейки GeForce — GeForce 256, использующая полноценный геометрический сопроцессор! Означает ли это, что видеокарты Ampere будут обладать новой революционной технологией. Недавние информационные утечки сообщали о наличии у видеокарт RTX 3000 сопроцессора трассировки лучей, неужели это действительно так?

Предполагается, что в первую очередь компания должна представить флагманские видеокарты GeForce RTX 3090/3080 Ti и RTX 3080, запуск RTX 3070 и RTX 3060 произойдет на месяц позже.