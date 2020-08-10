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Множество современных смартфонов оборудованы экранным сканером отпечатка пальца. Этот метод защиты устройства практичен, удобен и быстр. Однако, как оказалось, расположение оптического сканера отпечатка пальца под дисплеем, обладает существенным недостатком, который может серьезно нарушить информационную безопасность и приватность пользователя.

Недостаток, который может стать серьезной уязвимостью смартфона, обнаружил один из участников портала Reddit. Пользователь, скрывающийся под псевдонимом ntelas46, сообщил, что в системных настройках смартфона Xiaomi Mi 9T присутствует трансляции изображения с оптической камеры сканера. В качестве доказательств пользователь разместил на форуме видео, показывающее меню скрытых настроек и описанную особенность.

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Разрешение камеры достаточно низкое, поэтому качества изображения недостаточно для того, чтобы что-либо различить. Но, несмотря на это, участник портала XDA-Developers Мишаал Рахман (англ. Mishaal Rahman) в своем twitter @MishaalRahman сообщил, что это серьезная уязвимость безопасности, которую необходимо срочно устранить. По его мнению, недостаток не связан с безопасностью самого сканера отпечатка, проблема скрыта в прошивке устройства: «OEM-производителям действительно не следует оставлять эти отладочные приложения в производственных сборках ...» — говорит в своем сообщении Мишаал Рахман.

На данный момент Xiaomi никак не отреагировала на обнаруженную уязвимость, нет никакой информации о наличии этой уязвимости в других смартфонах Xiaomi и о возможности исправления недостатка в ближайшее время.