Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Toshiba отказывается от производства компьютеров

[ ] для раздела Блоги
1
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 

реклама

Японский технологический гигант Toshiba прекращает производство компьютеров. Стало известно, что Toshiba продала оставшийся пакет акций бренда ноутбуков Dynabook другому известному японскому производителю электроники — компании Sharp. После этого Toshiba официально покинула бизнес производства компьютеров.

Как сообщает портал engadget, двумя годами ранее компания Sharp приобрела контрольный пакет акций в 80,1%, но Toshiba продолжала производство. Теперь же компания окончательно уходит с рынка производства ноутбуков и портативных устройств.

анонсы и реклама
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Компания Toshiba была родоначальником в области производства портативных компьютеров. Первый в мире ноутбук для массового рынка был представлен компанией Toshiba в 1985 году. Это была модель T1100 на базе процессора Intel 80C88 4,77 МГц. Toshiba T1100 стал стандартом для множества будущих портативных компьютеров. Также компания известна достаточно удачными линейками устройств Satellite, Portege и Qosmio.

Однако ряд неудач компании привел к упадку, вынудившему расстаться со своим некогда знаменитым производственным подразделением. Свою роль сыграли неудачные ставки на производство DVD-проигрывателей и разработку ультра-компактных ноутбуков в условиях жесткой конкуренции и сокращающегося рынка мобильных компьютеров.

реклама

На сегодняшний день Toshiba остается крупным производителем печатной техники и устройств хранения данных.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ноутбуки toshiba ноутбук мобильные устройства
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
1
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
7
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
29
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
15
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
17
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
35
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
50

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 29
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 50
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Старые флагманы Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 на Android 10
6
Создатели World of Tanks рассказали 10 интересных и малоизвестных фактов, о которых почти никто не знает - на грани разорения, король среди танкистов и многое другое
36
13 телефонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в России в августе – полный список и сроки для каждой модели
2
Стали известны технические характеристики и дата выхода видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 – 24 Гб быстрой памяти и флагманский чип PG132-10
22
Более 70% всех геймеров "сидят" на устаревших медленных видеокартах – неутешительная статистика Steam за июль 2020 года
70
Изучаем потенциал видеокарты NVIDIA GTX 1070 Ti – лучшая видеокарта с вторички или слишком медленно для современных игр в тестировании от GECID
46
Honor 30S сильно подешевел – Kirin 820, 128 ГБ памяти, 64-Мп камера, аккумулятор на 4000 мА*ч и NFC дешевле, чем Xiaomi Redmi Note 9 Pro
3
Один из главных эксклюзивов Sony Playstation 4 вышел на ПК и тут же был взломан хакерами – игра уже на торрентах
29
Видеокарты AMD Radeon следующего поколения могут оказаться в 2-3 раза производительнее за счёт новой компоновки кристалла
47
Xiaomi выпустит премиальный OLED-телевизор с огромной диагональю и частотой 120 Гц по самой низкой цене на рынке
19
Составлен список производителей, выпускающих больше всего бракованных видеокарт – PowerColor и Palit занимают лидирующие позиции
48
Стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна на 33 смартфона Xiaomi – список телефонов и ссылки на закачку
1
NVIDIA готовит как минимум шесть моделей видеокарт поколения Ampere — новинки получат от 24 до 8 Гбайт памяти
52
Renoir против Intel: полная версия сравнительной таблицы по версии AMD
10
Изучаем игровой потенциал нового 8-ядерного процессора Ryzen 7 4700G – универсальный геймерский чип или медленный компромиссный вариант по мнению экспертов Benchmark
49
Honor 30 Premium подешевел на 11 000 рублей – Kirin 985 5G, 256 ГБ памяти, топовая камера и аккумулятор на 4000 мА*ч по лучшей цене на рынке
1
В The Witcher 3 добавили полсотни модов – графика и текстуры преобразились до неузнаваемости
21
AMD разрабатывает свою версию архитектуры big.LITTLE с кластерами ядер разной производительности
53
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 Ampere готовят представить уже 9 сентября, сообщает GamersNexus
32
Раскрыта новая информация о процессорах Intel Alder Lake 10-нм - конфигурация big.SMALL, LGA 1700, DDR5 и SKUs
24

Популярные статьи

Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
213
7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
131
Топ 3 Лучшие материнские платы для AMD Ryzen до 7000 рублей
39
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTX (G80)
56
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
49
ASUS Radeon RX 470 DirectCU II в разгоне под водой при температуре ниже 0 °C
20
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
9
RGB придумали, чтобы отвлечь внимание от дешевого неряшливого компьютера
20
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
1

Сейчас обсуждают

LoL
15:08
Для понимания, райзен 3000 на 4.5 в однопотоке.
Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
supreme-thx
15:06
где-то я уже.это читал как будто...
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTX (G80)
Дмитрий Симакин
15:05
Полнолицевые маски для сноркелинга могут быть смертел но опасны. На некоторых курортах было замечено повышенное число погибших в этих масках. Суть в большом объеме подмасочного пространства, существен...
Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: маска для плаванья, перчатка с фонариком и многие другие товары
Дмитрий Симакин
15:05
Полнолицевые маски для сноркелинга могут быть смертел но опасны. На некоторых курортах было замечено повышенное число погибших в этих масках. Суть в большом объеме подмасочного пространства, существен...
Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: маска для плаванья, перчатка с фонариком и многие другие товары
Виктор Коновалов
15:03
лохи
Подписка EA Access появится в Steam уже «скоро»
Alagar81
14:58
Он просто умалчивает о сдвиге ползунков, в настрйках видео, в левую сторону 😂
7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
Alagar81
14:55
Вы по себе всех людей судите?
7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
Andre7k
14:52
все говорят блондинки тупые, и я пришла сегодня сюда разрушить этот стереофон
7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
максим травников
14:52
Дэбил, 3 года играю и в кайф, ничего не горит, че за хуйню несёте? И нахуя донатить? 😹😹😹
Создатели World of Tanks рассказали 10 интересных и малоизвестных фактов, о которых почти никто не знает - на грани разорения, король среди танкистов и многое другое
максим травников
14:51
С хуяли игра ДОЛЖНА приносить что-то?
Создатели World of Tanks рассказали 10 интересных и малоизвестных фактов, о которых почти никто не знает - на грани разорения, король среди танкистов и многое другое
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем