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Японский технологический гигант Toshiba прекращает производство компьютеров. Стало известно, что Toshiba продала оставшийся пакет акций бренда ноутбуков Dynabook другому известному японскому производителю электроники — компании Sharp. После этого Toshiba официально покинула бизнес производства компьютеров.

Как сообщает портал engadget, двумя годами ранее компания Sharp приобрела контрольный пакет акций в 80,1%, но Toshiba продолжала производство. Теперь же компания окончательно уходит с рынка производства ноутбуков и портативных устройств.

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Компания Toshiba была родоначальником в области производства портативных компьютеров. Первый в мире ноутбук для массового рынка был представлен компанией Toshiba в 1985 году. Это была модель T1100 на базе процессора Intel 80C88 4,77 МГц. Toshiba T1100 стал стандартом для множества будущих портативных компьютеров. Также компания известна достаточно удачными линейками устройств Satellite, Portege и Qosmio.

Однако ряд неудач компании привел к упадку, вынудившему расстаться со своим некогда знаменитым производственным подразделением. Свою роль сыграли неудачные ставки на производство DVD-проигрывателей и разработку ультра-компактных ноутбуков в условиях жесткой конкуренции и сокращающегося рынка мобильных компьютеров.

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На сегодняшний день Toshiba остается крупным производителем печатной техники и устройств хранения данных.