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Компания Huawei продолжает обновление своих устройств до новейших версий оболочек Emotion UI и Magic UI. Большое количество устройств по текущему плану обновления уже получило самые последние версии EMUI. Моделей, которые еще не обновились, осталось достаточно мало. На днях Huawei официально представила новый план рассылки обновлений для смартфонов российского региона. В плане присутствует ряд интересных устройств.

В соответствии с опубликованным планом обновления для России, смартфоны Huawei P40 Lite, Mate 30 Pro, Mate Xs, Mate 20 RS Porsche Design должны были получить обновление до EMUI 10.1, официально рассылка завершена. Если вам не пришло обновление «по воздуху», необходимо проверить его наличие вручную.

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Обновление Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 продолжается и скоро все владельцы данных аппаратов получат новую версию прошивки EMUI 10.1.

Владельцы смартфонов Huawei Mate 20 Pro и nova 5T начнут получать обновление в начале августа. Некоторые владельцы Huawei nova 5T в России уже получили первую версию новой прошивки. Сборка EMUI 10.1 распространяется под номером 10.1.0.226 (C10E3R1P1). Владельцы Mate 20 Pro еще не начали получать обновление, но, с большой вероятностью, рассылка начнется со дня на день.

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Стоит отметить, что речь идет об устройствах, предназначенных для российского региона, обозначенного кодом C10. Если вы обладаете глобальной, европейской версией устройства, то обновление до EMUI 10.1 уже должно было прийти на ваш смартфон.

В текущем списке устройств Huawei осталось только одно устройство, которое не получило обновление. Это смартфон Honor Play 4T Pro. Для остальных устройств рассылка обновлений ускоренно проводится по всему миру. Оригинальный план обновления Huawei можно увидеть по ссылке, а план обновления для российских устройств представлен ниже.