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Компания Huawei близка к завершению своего текущего плана распространения обновлений оболочки Emotion UI 10.1 и Magic UI 3.1. Первоначальный список устройств для которых велась разработка и тестирование EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 включал 39 моделей. Среди них смартфоны и планшетные компьютеры Huawei. По состоянию на 22 июля компания выпустила стабильные версии EMUI 10.1 для 30 устройств и стабильные версии Magic UI 3.1 для 8 устройств. Единственным устройством из списка, для которого стабильная версия Magic UI 3.1 еще не выпущена, является смартфон Honor Play 4T Pro. Регистрация на тестирование бета-версии Magic UI 3.1 стартует для этой модели в конце июля.

План обновления представлен для китайских версий смартфонов, глобальное обновление для других регионов значительно отстает по времени. Дальнейшие планы Huawei по обновлению устройств неизвестны, возможно, в ближайшее время появится новый план обновления в который попадут устройства, обновленные компанией до EMUI 10 и Magic UI 3.0.

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В начале июля компания представила стабильную версию Magic UI 3.1 для смартфона Honor 20 Pro, вышедшего летом 2019 года. Модель обладает достойными техническими характеристиками — в основе смартфона лежит мощный чип HiSilicon Kirin 980 с 8-ядерным процессором и высокопроизводительной графикой. Обновленная оболочка принесла множество функций, среди которых поддержка жестов для быстрого захвата снимков и видео с экрана смартфона.