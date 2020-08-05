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Компания AMD анонсировала 16 июня бюджетные материнские платы AM4 на новом наборе системной логики A520. Это последнее дополнение к семейству чипсетов AMD 500 серии. Материнские платы A520 не поддерживают PCI-e 4.0 и функции разгона, не обладают продвинутыми настройками, но они являются оптимальным и надежным выбором для множества пользователей настольных компьютеров, поддерживая все современные процессоры AMD Ryzen, включая все модели 3-го поколения и не только. Гибридные процессоры AMD Renoir также совместимы с материнскими платами на базе чипсета A520, что дает возможность собрать компактный и бюджетный компьютер на базе новейших APU 4000-серии.

Сегодня стали известны первые цены материнских плат на базе чипсета A520. Четыре модели от ASUS были обнаружены в прайс-листах корейского ритейлера. Стоимость указана без учета налогов:

ASUS TUF GAMING A520M-PLUS $64,9 или 4740 руб.

ASUS PRIME A520M-A $58,4 или 4265 руб.

ASUS PRIME A520M-E $56,8 или 4150 руб.

ASUS PRIME A520M-K $51,9 или 3800 руб.

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Цены на новинки достаточно лояльны, в отличие от моделей B550, и мало отличаются от аналогичных материнских плат на базе устаревшего чипсета A320, который не получил поддержку гибридных процессоров 4000G, но обладает поддержкой всех процессоров Ryzen вплоть до новейших моделей XT семейства Matisse Refresh.