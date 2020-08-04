Встроенный антивирус Windows 10 не даст заблокировать отправку телеметрии
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Встроенный антивирусный клиент операционной системы Windows 10, Microsoft Defender, начал помечать файл hosts в системе как вредоносный, если он содержит перенаправления для определенных серверов компании Microsoft.
Файл hosts предназначен для перенаправления соединений на определенные сетевые адреса. Он находится по следующему пути "C:\Windows\System32\drivers\etc\" на системах Windows любого поколения и позволяет достаточно просто перенаправлять запросы. Он используется множеством пользователей с давних времен, чтобы заблокировать известные вредоносные или рекламные сайты.
С появлением Windows 10 увеличилось количество телеметрии, собираемой корпорацией Microsoft, множество пользователей добавляли в hosts файл сервера компании, на которые отправлялись данные телеметрии пользователей.
Теперь Microsoft Defender помечает файл hosts как вредоносный, если он содержит определенные перенаправления. Попытка добавить перенаправление для адреса telemetry.microsoft.com на локальный компьютер 127.0.0.1 в файле hosts приводит к тому, что Microsoft Defender помечает файл как опасный и восстанавливает его исходную версию. Отмена изменений не позволяет вернуть исходный список перенаправлений.
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Пользователи выяснили опытным путем, что около 15 адресов серверов телеметрии Microsoft заставляют антивирус Microsoft Defender признать файл hosts вредоносным и восстановить его первоначальную версию. Возможно, и другие серверы будут рассматриваться как угроза со стороны Microsoft Defender.
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