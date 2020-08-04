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Стали известны системные требования Project CARS 3 — для игры рекомендуется NVIDIA RTX 2070 и AMD Ryzen 7

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Источник изображения: PROJECT CARS 3 – What Drives You

Project CARS 3 станет третьей частью серии, которая впервые появилась в 2015 году. Игра разрабатывается британской студией Slightly Mad Studios, которая также известна по работе над аркадными гоночными симуляторами Need for Speed Shift и Shift 2. Издателем игры является Bandai Namco Entertainment. Релиз новой части серии намечен на 28 августа. Предварительный заказ уже доступен в Steam, а сегодня для игры появились рекомендуемые системные требования.

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Новая часть Project CARS обещает принести множество изменений и нововведений. В новом режиме карьеры игрокам предстоит пройти долгий путь через десять гоночных классов, чтобы стать гонщиком высшего уровня. Скорость прогресса зависит от получения различных внутриигровых наград.

В Project CARS 3 будет поддерживаться динамическая смена времени суток и погодных условий, а развитая система тюнинга и настройки автомобиля позволит использовать один автомобиль в нескольких классах. Претерпела изменение и система повреждений, которая должна стать более детальной и точной. Однако разработчики отказались от некоторых функций, чтобы сместить акцент от инженерной части игры, настройке автомобиля, к получению максимального удовольствия от вождения. Упрощения должны коснуться настроек шин и поведения автомобиля при изменении погодных условий.

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Многопользовательский режим будет поддерживать настраиваемые лобби, быстрые игры, запланированные гонки. Онлайн жизнь в Project CARS 3 будет насыщена киберспортивными событиями, череда которых начнется сразу после выхода игры этим летом.

Рекомендуемые системные требования Project CARS 3 оказались достаточно серьезными. Для комфортной игры потребуется 6- или 8-ядерный процессор Intel Core-i7 8700K или AMD Ryzen 7 2700X, 16 ГБ оперативной памяти и производительная видеокарта уровня NVIDIA RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700. Свободного места на диске потребуется 50 ГБ.

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Минимальные системные требования гораздо лояльнее. Игре будет достаточно Intel Core-i5 3450 или AMD FX-8350 с рабочей частотой 4 ГГц. Оперативной памяти потребуется не менее 8 ГБ. Видеокарта уровня GTX 680 позволит запустить игру на минимальных настройках, для игры в виртуальной реальности потребуется видеокарта уровня GTX 980 или лучше.

Игра поддерживает операционные системы Windows 10 и Windows 7, однако в системных требованиях указана «специальная» версия «семерки». Что под этим подразумевается — неизвестно.

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авто project cars гонки project cars 3 автосимуляторы
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Стали известны системные требования Project CARS 3 — для игры рекомендуется NVIDIA RTX 2070 и AMD Ryzen 7
Phobos
14:23
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