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Обновление пятого сезона для Call of Duty станет самым большим за историю игры — DLC весит больше многих AAA-игр

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Источник изображения: @Activision twitter

На этой неделе начинается 5-й сезон в шутере Call of Duty: Modern Warfare и в его многопользовательской версии Call of Duty: Warzone. Похоже, что новое обновление станет рекордным как по объему контента, так и по объему загрузки. Наступают времена, когда DLC становятся больше по объему даже полноценных игр высокого класса.

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Пол Хейл (англ. Paul Haile), производственный директор Infinity Ward, на своей странице в Twitter (@Tyrael) предупредил игроков о том, что пятый сезон будет очень большим. Хейл объяснил, что на этот раз все содержимое нового сезона включено в одно большое обновление, а также отметил, что с новым обновлением файловая структура игры будет оптимизирована, что позволит сократить общий объем, занимаемый играми на носителе.

«Приоритетной задачей для команды разработчиков является одновременная работа над уменьшением общего размера Call of Duty: Modern Warfare и Warzone, и предоставлением новых сезонов и нового контента для всех желающих. Команда продолжит работать над этим и будет продолжать сокращать размер игр в будущих обновлениях», — говорится в сообщениях Хейла.

Источник изображения: Paul Haile @Tyrael twitter
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К сожалению, Пол Хейл не предоставил информации о точном размере обновления. Но, учитывая, что вес предыдущих обновлений для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone превышал 40 ГБ, можно ожидать, что вес нового обновления, включающего пятый сезон, превысит 50 ГБ. Обновление должно стать доступно в середине этой недели, в промежутке со вторника на среду.

Пятый сезон обещает стать самым большим в игре на данный момент, предоставив множественные изменения карт, новую многопользовательскую фракцию, богатый ассортимент нового оружия и, вероятно, абсолютно новые карты для многопользовательской игры.

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Теги

call of duty modern warfare call of duty call of duty: modern warfare remastered call of duty: warzone
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Обновление пятого сезона для Call of Duty станет самым большим за историю игры — DLC весит больше многих AAA-игр
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Обновление пятого сезона для Call of Duty станет самым большим за историю игры — DLC весит больше многих AAA-игр
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