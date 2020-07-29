Через 10 лет большая часть автомобилей BMW будет полностью электрической
Компания BMW продолжает переводить свои наиболее популярные модели автомобилей на двигатели с электрической тягой. Сейчас компания разрабатывает полностью электрифицированные версии седанов 5-й и 7-й серий, а также кроссовера X1. Об этом BMW заявила в своем отчете о новых шагах на пути сокращения выбросов диоксида углерода.
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Безусловно, BMW будет по-прежнему выпускать гибридные варианты автомобилей с бензиновым двигателем и мягким гибридом MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) и подзаряжаемым гибридом (Plug-in Hybrid). Но компания заявляет, что в ее планы входит уменьшение количества выбросов диоксида углерода на разных этапах жизненного цикла производства и эксплуатации автомобилей от 20% до 80% в течение следующих 10 лет. Среднее количество выбросов автомобилей должно сократиться на треть. К тому времени на дорогах будет присутствовать около 7 миллионов электрифицированных автомобилей группы компаний BMW, из которых более половины будут полностью электрическими.
BMW также работает над формированием устойчивой цепочки поставок для своих электромобилей и стремится продвигать использование только на 100% экологически чистых энергоресурсов. Компания разработала подробный десятилетний план с годовыми промежуточными целями на период до 2030 года. BMW будет ежегодно отчитываться о прогрессе и четко следовать поставленным целям.
«Я твердо верю, что борьба с изменением климата и то, как мы будем использовать природные ресурсы, определят будущее нашего общества и группы компаний BMW. Являясь компанией премиум-класса, мы стремимся проложить путь к устойчивому развитию. Вот почему мы берем на себя ответственность здесь и сейчас и делаем эти вопросы центральными для нашего будущего стратегического направления развития»— Оливер Ципсе (Oliver Zipse), председатель совета директоров BMW AG
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Как и многие другие автопроизводители, BMW стремится соответствовать строгим нормам выбросов диоксида углерода в Европе и Китае. Некоторые города Европы уже полностью запрещают использование двигателей внутреннего сгорания.
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