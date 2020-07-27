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CD Projekt RED представила концепт-арт тихоокеанского района Пасифика (англ. Pacifica) из Cyberpunk 2077, представив фанатам еще одну область из долгожданного блокбастера.

реклама «Пасифика могла бы быть прибыльным курортом Найт Сити, но как только инвестиции иссякли, район был брошен гнить заживо. Теперь, вместо туристов, район наводнен бандами и насилием, а The Voodoo Boys защищают граждан, брошенных NCPD».

Вы можете посмотреть на снимки ниже, показывающие тихоокеанский район с высоты птичьего полета, а также более подробно осмотреть заброшенные улицы города, заполненные мусором и отходами.

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Медленно, но верно, CD Projekt Red рассказывает о различных местах, в которых игроку придется побывать в процессе знакомства с Найт Сити и его окрестностями. На прошлой неделе CD Projekt RED познакомили сообщество с районом Хейвуд, который является самым большим и густонаселенным спальным районом в Найт Сити.

Мы также видели Санто-Доминго, более развитый район с богатой промышленностью, а также Уэстбрук — богатый центр, который включает японский квартал Джапантаун, находящийся под контролем банды Tyger Claw. Также недавно сообщество познакомилось с районом пустошей, окружающих Найт Сити и населенных кочевниками. По сравнению с пустошами, даже самые мрачные части города Найт Сити выглядят как богатый оазис.