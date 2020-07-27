CD Projekt RED показала тихоокеанский район из Cyberpunk 2077
CD Projekt RED представила концепт-арт тихоокеанского района Пасифика (англ. Pacifica) из Cyberpunk 2077, представив фанатам еще одну область из долгожданного блокбастера.
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«Пасифика могла бы быть прибыльным курортом Найт Сити, но как только инвестиции иссякли, район был брошен гнить заживо. Теперь, вместо туристов, район наводнен бандами и насилием, а The Voodoo Boys защищают граждан, брошенных NCPD».
Вы можете посмотреть на снимки ниже, показывающие тихоокеанский район с высоты птичьего полета, а также более подробно осмотреть заброшенные улицы города, заполненные мусором и отходами.
Медленно, но верно, CD Projekt Red рассказывает о различных местах, в которых игроку придется побывать в процессе знакомства с Найт Сити и его окрестностями. На прошлой неделе CD Projekt RED познакомили сообщество с районом Хейвуд, который является самым большим и густонаселенным спальным районом в Найт Сити.
Мы также видели Санто-Доминго, более развитый район с богатой промышленностью, а также Уэстбрук — богатый центр, который включает японский квартал Джапантаун, находящийся под контролем банды Tyger Claw. Также недавно сообщество познакомилось с районом пустошей, окружающих Найт Сити и населенных кочевниками. По сравнению с пустошами, даже самые мрачные части города Найт Сити выглядят как богатый оазис.
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