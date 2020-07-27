Второй сезон Ведьмака ожидается во второй половине 2021 года
Фанаты фэнтези-вселенной «Ведьмака» будут рады информации о запланированной дате начала съемок второго сезона сериала «Ведьмак». Озвученные сроки вселяют надежду на то, что премьера новых эпизодов состоится в следующем году.
реклама
После нескольких месяцев вынужденного перерыва из-за пандемии, подготовка к съемкам второго сезона сериала «Ведьмак» возобновляется. Съемки должны начаться 17 августа, и продлиться до февраля следующего года. Конечно, это только предварительные планы, и, возможно, они будут меняться дальше.
Если съемки завершатся в феврале, велика вероятность, что второй сезон сериала выйдет в 2021 году. Постпроизводство первого сезона заняло около 7 месяцев, так что премьеру новых эпизодов можно ожидать осенью, во второй половине следующего года.
Этап постпроизводства может ускориться, а качество спецэффектов стать еще лучше — к команде присоединилась компания Industrial Light & Magic, известная по работе над рядом фильмов и сериалов во вселенной «Звездных Войн».
В соответствии с озвученными планами, съемки второго сезона должны занять около 8 месяцев, включая перерыв из-за пандемии. Изначально планировалось завершить съемки за 5,5 месяцев. Теперь из-за задержек производства, вызванных необходимыми мерами по обеспечению безопасности актеров и команды на съемочной площадке, длительность съемок будет увеличена. В настоящее время ведется этап подготовки, включая завершение строительства декораций.
реклама
Актер Генри Кавилл (англ. Henry Cavill), играющий роль ведьмака Геральта, не терял времени зря и недавно самостоятельно собрал игровой компьютер. Ведьмачье чутье не подвело и актер сделал правильный выбор: сердцем сборки стала связка процессора AMD Ryzen 9 3900X и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила