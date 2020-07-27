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Фанаты фэнтези-вселенной «Ведьмака» будут рады информации о запланированной дате начала съемок второго сезона сериала «Ведьмак». Озвученные сроки вселяют надежду на то, что премьера новых эпизодов состоится в следующем году.

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После нескольких месяцев вынужденного перерыва из-за пандемии, подготовка к съемкам второго сезона сериала «Ведьмак» возобновляется. Съемки должны начаться 17 августа, и продлиться до февраля следующего года. Конечно, это только предварительные планы, и, возможно, они будут меняться дальше.

Если съемки завершатся в феврале, велика вероятность, что второй сезон сериала выйдет в 2021 году. Постпроизводство первого сезона заняло около 7 месяцев, так что премьеру новых эпизодов можно ожидать осенью, во второй половине следующего года.

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Этап постпроизводства может ускориться, а качество спецэффектов стать еще лучше — к команде присоединилась компания Industrial Light & Magic, известная по работе над рядом фильмов и сериалов во вселенной «Звездных Войн».

В соответствии с озвученными планами, съемки второго сезона должны занять около 8 месяцев, включая перерыв из-за пандемии. Изначально планировалось завершить съемки за 5,5 месяцев. Теперь из-за задержек производства, вызванных необходимыми мерами по обеспечению безопасности актеров и команды на съемочной площадке, длительность съемок будет увеличена. В настоящее время ведется этап подготовки, включая завершение строительства декораций.

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Актер Генри Кавилл (англ. Henry Cavill), играющий роль ведьмака Геральта, не терял времени зря и недавно самостоятельно собрал игровой компьютер. Ведьмачье чутье не подвело и актер сделал правильный выбор: сердцем сборки стала связка процессора AMD Ryzen 9 3900X и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.