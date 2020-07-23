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Компания AMD официально представила гибридные процессоры Renoir 21 июля. В список вошли 12 моделей APU Ryzen 4000-серии в версиях PRO, G и GE. Модели включают 4, 6 и 8-ядерные гибридные процессоры с поддержкой технологии SMT и встроенной 7-нм графикой Vega с количеством вычислительных блоков от 6 до 8. Новые APU основаны на архитектуре Zen2 и являются аналогами настольных процессоров Ryzen 3000, за исключением объема кэша 3-го уровня и наличия встроенного видеоядра. Однако Renoir оказался проворнее Matisse при работе с памятью — на данный момент известно об успешном тандеме Ryzen 7 4700G и оперативной памяти DDR4, работающей на эффективной частоте 4400 МГц. При этом внутренняя шина Infinity Fabric (IF) работала в синхронном режиме на частоте 2200 МГц. Такие показатели недостижимы для процессоров Matisse 3000-серии, пределом которых является частота IF 1900 МГц.

Известный энтузиаст ITCooker, активно снабжающий сообщество результатами экспериментов с инженерными образцами процессоров Renoir на протяжении уже нескольких недель, опубликовал очередную заметку о задержках памяти и кэша процессоров AMD. Специалист показал, какое преимущество получает Ryzen 7 4700G за счет возможности работать с более быстрой памятью. Снижается не только задержка памяти, но также и задержки кэш-памяти процессора. В сравнении участвовали дуэт Ryzen 7 4700G с оперативной памятью DDR4-4333 CL16-15-15-24 и дуэт Ryzen 7 3700X с DDR4-3800 CL14-14-14-21.

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Более быстрая память позволила снизить задержку на 18%, а более высокая частота IF ускорила доступ к кэшу 3-го уровня на 10%. Отличный результат, но стоимость памяти DDR4-4333 с такими низкими таймингами очень высока. Но, если вы хотите получить максимум производительности от гибридных решений Renoir, придется расстаться с существенной суммой денег. Российские цены на новинки еще неизвестны, но если ориентироваться на рекомендованные цены, то комплект Ryzen 7 3700X с недорогой памятью DDR4-2666 и самой дешевой дискретной видеокартой, например, NVIDIA GT1030 по стоимости будет близок к комплекту Ryzen 7 4700G с памятью DDR4-4133. Конечно, нужно учитывать дефицит и высокую стоимость материнских плат на чипсете B550, но будем надеяться, что ассортимент расширится в ближайшее время и стоимость решений среднего уровня нормализуется.