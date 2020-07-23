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Компьютерная мышь, на первый взгляд, не самая важная составляющая компьютера. Большинству пользователей необходимо просто качественное устройство с хорошей эргономикой. Однако для многих геймеров вопрос выбора качественной периферии обладает высоким приоритетом. Множество производителей стремятся угодить всем запросам активных игроков, а для того, чтобы выделиться из общей массы, производители иногда предлагают удивительные технические решения.

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Мышь Zephyr от молодой одноименной компании Zephyr Gaming обладает встроенной системой охлаждения ладони. Кроме этой инновационной функции мышь сочетает ряд популярных технических наработок, например, облегченную конструкцию, позволившую снизить вес мыши до 68 грамм. Встроенный вентилятор может работать на скорости до 10000 об/мин. Вентилятор расположен в корпусе под углом 45° и обдувает основную часть ладони с целью снизить потоотделение, которое зачастую препятствует комфортной игре, особенно в жаркую погоду.

Технические характеристики Zephyr соответствуют высоким требованиям к периферии такого класса. В основе мыши оптический датчик Pixart PMW3389, который поддерживает разрешение до 16000 точек на дюйм. Это тот же датчик, что установлен в Razer DeathAdder Elite. Размеры мыши также близки к размерам классической DeathAdder и составляют 121,60x65,15x40,70 мм. В мыши используются переключатели OMRON с ресурсом 50 миллионов нажатий, присутствует настраиваемая RGB подсветка.

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Компания Zephyr Gaming за 20 часов собрала $14765 на Kickstarter, что уже значительно превышает минимальный порог, необходимый для запуска массового производства, которое запланировано на август этого года. Первые партии устройств отправятся к покупателям в октябре. Базовая стоимость мыши Zephyr с учетом скидки 37% составляет $99.



