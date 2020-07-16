Владельцы процессоров AMD не смогут воспользоваться последней сборкой Windows 10 Fast Ring
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Компания Microsoft выпустила последнюю версию предварительного обновления 20170 для участников раннего доступа (Fast Ring) ветки Windows 10 21H1. Эта версия, кроме множества мелких исправлений, оптимизирует и улучшает возможности поиска, а также содержит новую версию Microsoft Launcher для Android, позволяющую быстро переключаться между смартфоном и компьютером.
Microsoft Launcher в новой системе загружается быстрее, использует меньше памяти, экономит заряд батареи и обеспечивает плавную анимацию, одновременно снижая утомляемость глаз при использовании смартфона в ночное время или в условиях низкой освещенности. Эта функция совместима с настройкой темного режима Android. Microsoft также обновила функции управления звуковыми устройствами, которая теперь позволяет узнать, какое устройство используется по умолчанию, и выбрать нужное устройство в качестве устройства связи по умолчанию.
В обновлении 20170 Microsoft внесла улучшения в панель поиска Windows, теперь пользователям легче находить нужную информацию. Новый дизайн улучшает удобочитаемость, ускоряет быстрый доступ к поиску, где собраны виджеты с местной погодой, свежими новостями и множеством другой полезной информации.
К сожалению владельцы процессоров AMD не смогут опробовать Windows 10 20170. По сообщению Microsoft:
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Инсайдеры Windows с процессорами AMD не смогут получить новую сборку из-за ошибки, влияющей на общие возможности использования ПК. Проблема должна быть исправлена в следующем обновлении.
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