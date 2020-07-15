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Компания Razer продолжает выпускать уменьшенные версии своей лучшей игровой периферии. Недавно новейшая версия V2 знаменитой Razer Deathadder получила младшего брата Deathadder V2 Mini. Версия Mini получилась гораздо меньше базовой Razer Deathadder V2 и теперь культовая игровая мышь стала доступной даже для геймеров с небольшими ладонями. Кроме этого, снизился вес, а в комплекте появились прорезиненные накладки.

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Следующим устройством Razer, которое получит уменьшенную версию, стала игровая клавиатура Razer Huntsman. Уменьшенная версия Huntsman Mini занимает не более 60% площади стандартной клавиатуры. Razer Huntsman Mini ориентирована на геймеров, нуждающихся в компактной клавиатуре, но сохранившей все возможности полноразмерной версии. В клавиатуре сохранены все востребованные клавиши, а второстепенные функции, обычно назначаемые выделенным клавишам на полноразмерной клавиатуре, все еще присутствуют в качестве вторичных функций. Уменьшенная версия Huntsman поддерживает макросы, которые можно назначить любой клавише с помощью функции Hypershift в программном обеспечении Razer Synapse 3. Все макросы сохраняются во встроенной памяти клавиатуры.

Razer уверена в успехе продукта, поскольку Huntsman Mini разрабатывался под контролем сообщества. Компания прислушивалась к отзывам пользователей, киберспортсменам и техническим энтузиастам. Razer Huntsman Mini прошел многочисленные этапы разработки на каждом из которых поддерживалась обратная связь с сообществом.

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Уменьшенная версия сохранила все достоинства полноразмерной Hunstman: в клавиатуре используются оптические переключатели с ресурсом 100 миллионов нажатий, клавиши изготовлены из полибутилентерефталата (PBT) с применением технологии двойного литья, а конструкция основана на прочном алюминиевом каркасе. Стоимость клавиатуры варьируется от $119,99 до $129,99 в зависимости от типа оптических переключателей.

Razer уменьшила свою самую популярную игровую мышь