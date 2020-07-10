Razer уменьшила свою самую популярную игровую мышь
Компания Razer известна по всему миру своей высококачественной продукцией для продвинутых геймеров. В ассортименте компании игровые мыши, клавиатуры, аудио-системы, игровые ноутбуки и множество других устройств. Но начинала компания Razer с производства игровых мышей. Первая игровая мышь компании появилась в далеком 1999 году и была механической. С тех пор Razer выпустила огромное количество мышей, но только несколько моделей стали культовыми. В их число входит Razer Deathadder.
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Первая версия Razer Deathadder появилась в 2006 году. Мышь сразу обрела огромную популярность за счет своей формы, близкой к Microsoft IntelliMouse Explorer, эргономика которой считалась лучшей среди всех мышей. В отличие от IntelliMouse новинка от Razer обладала достойными техническими характеристиками. Современная версия получила название Deathadder V2.
Оригинальный Razer Deathadder V2 обладает немалыми размерами 72,7x61,7x42,7 мм и весит 82 г, что делает мышь неудобной для обладателей небольших ладоней. Поэтому Razer представила новый уменьшенный вариант Razer Deathadder V2 Mini с размерами 65,4x56x38,5 мм и весом 62 г. Вместе с размерами изменились и технические характеристики: в mini используется сенсор PAW3359 с разрешением 8500 DPI, доступно 6 программируемых кнопок. В базовой версии используется фирменный сенсор Razer Focus+ с разрешением 20000 DPI, основанный на PixArt PMW3399, а количество программируемых кнопок 8. Остальные характеристики совпадают, в мыши используются продвинутые оптические переключатели и встроенная память для хранения профилей — то, чего так не хватало в предыдущих версиях Deathadder. Стоимость мыши составляет $49,99.
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