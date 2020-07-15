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Известный немецкий производитель автомобилей Porsche внедряет инновационные производственные процессы для создания компонентов своих двигателей. Возможности традиционных производственных процессов ограничивают инженеров в совершенствовании конструкции компонентов двигателей внутреннего сгорания. Для того, чтобы продолжить наращивать производительность двигателей, их экономичность и эффективность необходимы новые технологии. Поэтому Porsche решила интегрировать в производство аддитивные технологии (3D-печать) для изготовления поршней. В рамках совместного проекта Porsche работает с такими компаниями как Mahle, Trumpf и Zeiss.

Технологическая компания Mahle разработала свариваемый порошок для аддитивного производства из собственного фирменного алюминиевого сплава Mahle M174 Plus. Компания Trumpf отвечает за развитие производственного процесса и 3D-печать. А компания Zeiss производит передовую измерительную технику без которой не обойтись при контроле качества продукции.

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Применение новых технологий позволило оптимизировать конструкцию поршня, сделать его более устойчивым к условиям нагрузок, интегрировать охлаждающий канал и одновременно уменьшить вес на 10% по сравнению с кованым поршнем серийного производства. Потенциально вес поршня можно снизить на 20%. Температуру поршней удалось снизить на 20°C в области поршневого кольца, подверженной максимальным тепловым нагрузкам. Это позволило увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя, оптимизировать процесс сгорания топлива и в конечном итоге увеличить мощность двигателя на 30 лошадиных сил.

Инновационные поршни, созданные по технологии 3D-печати, успешно прошли первое испытание на прочность в двигателе спортивного купе Porsche 911 GT2 RS. Современный вариант Porsche 911 GT2 RS оборудован шестицилиндровым оппозитным бензиновым двигателем объемом 3,8 литра с двумя турбинами. Пиковая мощность двигателя составляет 700 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 750 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего лишь 2,8 с.