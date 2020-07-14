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Компания AMD продолжает успешно интегрировать свои решения в проекты крупнейших мировых компаний. Эффективность и производительность процессоров Zen отмечалась неоднократно, сейчас это действительно лучшие решения на рынке. Серверные процессоры AMD EPYC работают в составе новейших высокопроизводительных вычислительных систем искусственного интеллекта NVIDIA DGX A100, одна из крупнейших китайских компаний, Tencent, использует процессоры AMD EPYC в своих серверах Star Lake, которые служат основой для крупнейших модульных центров обработки данных. Но это только малая часть успехов AMD.

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Серверы Tencent Star Lake на базе AMD EPYC стали основой крупнейшего дата центра на юге Китая

Команда облачных технологий корпорации Google ведет сотрудничество с компанией AMD для усиления защиты облачных сервисов Google Cloud. Облачные сервисы Google шифруют данные в процессе их передачи или, когда они не используются. Чтобы защитить данные во время обработки, применяются конфиденциальные вычислительные среды, которые хранят данные в зашифрованном виде за пределами центрального процессора. Система основана на конфиденциальных виртуальных машинах, которые используют инновационную аппаратную функцию безопасности процессоров AMD EPYC 2-го поколения — защищенную зашифрованную виртуализацию AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV). Ключи шифрования генерируются аппаратно для каждой виртуальной машины и не подлежат экспорту.

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Используя технологию AMD SEV, конфиденциальные виртуальные машины могут обеспечивать высокую производительность для самых сложных вычислительных задач, сохраняя память каждой виртуальной машины зашифрованной с помощью выделенного ключа, который генерируется и управляется процессором AMD EPYC.

Эти ключи генерируются при создании виртуальной машины и находятся исключительно в ней, что делает их недоступными для любых виртуальных машин, работающих на хосте, и даже для самой Google. Команда Goolge Cloud надстроила конфиденциальные виртуальные машины поверх своих экранированных виртуальных машин, чтобы максимально защитить виртуальные системы.

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Google тесно сотрудничает с командой разработчиков AMD Cloud Solution, чтобы гарантировать лучшую производительность своих облачных решений. Поддержка новых драйверов для обработки трафика с более высокой пропускной способностью гарантирует, что показатели производительности конфиденциальных виртуальных машин не будут отличаться от показателей незащищенных виртуальных машин.