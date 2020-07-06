Серверы Tencent Star Lake на базе AMD EPYC стали основой крупнейшего дата центра на юге Китая
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Компания AMD продолжает завоевывать процессорный рынок. Микроархитектура Zen оказалась удачным решением для процессоров любого назначения — AMD набирает обороты с процессорами EPYC и Ryzen в серверном, настольном и мобильном сегментах. Процессоры компании в любом сегменте и в любой ценовой категории признаются лучшим выбором, а микроархитектура и чиплетный дизайн — лучшей технологией. Период абсолютного доминирования компании Intel заканчивается, но, чтобы отбить значительные доли рынка, AMD нужно продолжать серьезно работать и не сбавлять темп.
В серверном сегменте AMD занимает всего лишь 2,9% рынка по состоянию на первый квартал 2020 года, но у компании есть все шансы, чтобы сделать мощный рывок. По различным оценкам AMD может удвоить свою долю на рынке к концу 2020 года — это минимум. Компания Intel переживает не лучшие времена и, если ситуация не изменится, AMD может продолжить стремительно завоевывать рынок, забирая все новые заказы, главное — не упустить преимущество. Чего только стоит выбор процессоров EPYC компанией NVIDIA для своих систем DGX A100 третьего поколения — новейших высокопроизводительных вычислительных систем искусственного интеллекта.
Накануне Tencent, одна из крупнейших китайских компаний, объявила о завершении строительства своего нового центра обработки данных в провинции Цинъюань. Этот гигантский комплекс стал крупнейшим на юге Китая. Модульная Конструкция центра Tencent Building Block (T-Block) позволила закончить строительство в сжатые сроки. T-Block позволяет сократить цикл строительства центров такого класса на 80% и облегчить их дальнейшее расширение.
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Новый центр сможет разместить более миллиона серверов Star Lake, известных также под кодовым названием Xinghai. Это разработка подразделения Tencent Cloud на базе 7-нм процессоров AMD EPYC Rome 2-го поколения. Сервера были разработаны и оптимизированы для облачных вычислений, систем хранения, искусственного интеллекта, блокчейн и более 200 других современных цифровых технологий. Процессоры AMD позволили специалистам Tencent повысить эффективность на 50% и производительность на 35% по сравнению с предыдущими решениями на базе процессоров Intel.
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Нельзя не отметить множество других революционных технологий, применяемых в дата центрах Tencent. Это специально разработанные испарительные системы охлаждения и оптимизированные системы воздухораспределения. Интеллектуальные системы безопасности и обслуживания с патрульными роботами и удаленным мониторингом! Современные энергоэффективные и экологические технологии — крыша дата-центра T-Block оборудована фотоэлектрическими элементами, которые могут обеспечить 100% мощности комплекса в наилучших погодных условиях.
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Новый центр произвел сильное впечатление на правительство города Цинъюань и на церемонии открытия было подписано соглашение о расширении стратегического сотрудничества. В планах компании Tencent распространить центры такого класса глобально по всему Китаю.
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