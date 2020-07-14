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Набор фаната Far Cry 6 от Ubisoft доступен бесплатно на официальной странице игры

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Источник изображения: Ubisoft

Ubisoft официально анонсировала следующую часть боевика Far Cry на своем мероприятии Ubisoft Forward, прошедшем в воскресенье. В Far Cry 6 нас ожидает кровавая битва за свободу на островном государстве Яра, находящемся под диктатурой Антона Кастильо. Роль Антона Кастильо сыграл актер Джанкарло Эспозито (итал. Giancarlo Esposito), известный по таким сериалам как «Мандалорец», «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу» и множеству других.

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Прототипом островного государства Яра стала Куба. На Кубе разработчики провели достаточно времени, собирая необходимые материалы для моделирования игрового мира. Игроку в Far Cry 6 предстоит оказаться на месте революционера Дани Рохаса и попытаться свергнуть тиранический режим Антона Кастильо.

Ubisoft продемонстрировала несколько кинематографичных трейлеров и предоставила ряд снимков из игры. Судя по всему, одной из главных особенностей Far Cry 6 станет система вооружения, которая будет состоять из множества самодельного оружия, собранного в условиях крайнего дефицита. Мечтали создать пулемет из дрели — пожалуйста, дробовик из автомобильного глушителя и дверной задвижки — не проблема. А прицел для единственной винтовки мы сделаем из премиальных компонентов — консервной банки и детской лазерной указки. Сложно представить, какие еще возможности подготовили для нас разработчики.

Источник изображений: Ubisoft
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Также Ubisoft предлагает всем желающим бесплатно скачать набор фаната Far Cry 6, доступный на официальной странице игры. Набор включает обои для рабочего стола, логотипы, видеоролики и снимки из игры. Все заинтересованные персонажем Джанкарло Эспозито найдут в наборе инструкцию по косплею Антона Кастильо. А в ней детальные фотографии одежды, аксессуаров диктатора и фотографии его персонального оружия. К сожалению всех любителей косплея, тяжелая мировая обстановка не позволяет провести выставку Comic Con в прежнем формате. В этом году Comic Con Russia, как и международная выставка, пройдет в онлайн-режиме.

Источник изображения: Ubisoft Store

Не стоит забывать и про скидки на игры от Ubisoft, которые доступны в официальном магазине Ubisoft Store и других цифровых сервисах. Сейчас можно выгодно приобрести предыдущие части франшизы Far Cry или другие игры. Возможно, вы не использовали свой купон летней распродажи в Epic Games Store. В таком случае распродажа игр Ubisoft отличный повод использовать свою дополнительную скидку номиналом 650 рублей.

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