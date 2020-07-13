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Отборный Intel Core i5-10600K предлагают купить по цене i9-10900F

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Известная площадка Silicon Lottery, занимающаяся продажей отборных процессоров, добавила в свой ассортимент ряд экземпляров Intel Core i5-10600K. Это процессор семейства Comet Lake-S для настольных компьютеров, который представляет собой модель среднего класса с 6 ядрами, 12 потоками и разблокированным множителем. Базовая тактовая частота процессора составляет 4,10 ГГц, а технология Turbo Boost позволяет автоматически повышать частоту до 4,80 ГГц. Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора находится на уровне 125 Вт, пиковая мощность может достигать 182 Вт. Рекомендованная Intel стоимость составляет $263.

Источник изображения: Silicon Lottery

Специалисты Silicon Lottery смогли отобрать 5 лучших вариантов Core i5-10600K. Три образца стоимостью до $300 могут работать на частоте от 4,7 до 4,9 ГГц по всем ядрам, напряжения Vcore при этом находятся на уровне от 1,35 до 1,4 В соответственно. Вариант за $339,99 может работать при частоте всех ядер 5,0 ГГц, напряжение составляет 1,425 В. Самый дорогой вариант, стоимостью $419,99, разгоняется до 5,1 ГГц при напряжении 1,45 В. При этом частота двух ядер может повышаться до 5,2 ГГц. Дополнительные услуги включают скальпирование процессора за $49,99, что при такой частоте и напряжении скорее является обязательной процедурой. Замена термоинтерфейса и крышки может снизить температуру на 9…10°C.

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Интересно, кто захочет приобрести Core i5-10600K, даже отборный, по цене Core i9-10900F?

Замена крышки IHS и припоя Core i9-10900K позволила значительно снизить температуру процессора

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ACDCOVER
18:29
Он скорее всего не проверяет, то что выкладывает в общий доступ. Как такое только редакция пропускает? Ладно одна ошибка, но у него почти в каждом псевдотесте таких ошибок валом.
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ui4ui
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Истина. Заставляют задуматься о его навыках программирования в целом...
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t-dirt
18:28
у них современные ценности: он ей стирает стринги и готовит роллы.
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главное поставить галочку - Не раздавать!))
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Ambiguity
18:27
Ну да, ну да. А меня за такое высказывание неск. дней назад заминусили :) https://overclockers.ru/hardnews/show/104365/processory-intel-alder-lake-s-ne-budut-podderzhivat-avx-512#cc-96792116
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Andre7k
18:24
Как в том анекдоте, когда мужик за 100 рублей починил авто одним ударом молотка. За сам удар, говорит, я взял 1 рубль, а 99 рублей - за годы обучения, чтобы понять, куда именно надо стукнуть.
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