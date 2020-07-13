Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Известная площадка Silicon Lottery, занимающаяся продажей отборных процессоров, добавила в свой ассортимент ряд экземпляров Intel Core i5-10600K. Это процессор семейства Comet Lake-S для настольных компьютеров, который представляет собой модель среднего класса с 6 ядрами, 12 потоками и разблокированным множителем. Базовая тактовая частота процессора составляет 4,10 ГГц, а технология Turbo Boost позволяет автоматически повышать частоту до 4,80 ГГц. Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора находится на уровне 125 Вт, пиковая мощность может достигать 182 Вт. Рекомендованная Intel стоимость составляет $263.

Специалисты Silicon Lottery смогли отобрать 5 лучших вариантов Core i5-10600K. Три образца стоимостью до $300 могут работать на частоте от 4,7 до 4,9 ГГц по всем ядрам, напряжения Vcore при этом находятся на уровне от 1,35 до 1,4 В соответственно. Вариант за $339,99 может работать при частоте всех ядер 5,0 ГГц, напряжение составляет 1,425 В. Самый дорогой вариант, стоимостью $419,99, разгоняется до 5,1 ГГц при напряжении 1,45 В. При этом частота двух ядер может повышаться до 5,2 ГГц. Дополнительные услуги включают скальпирование процессора за $49,99, что при такой частоте и напряжении скорее является обязательной процедурой. Замена термоинтерфейса и крышки может снизить температуру на 9…10°C.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Интересно, кто захочет приобрести Core i5-10600K, даже отборный, по цене Core i9-10900F?

Замена крышки IHS и припоя Core i9-10900K позволила значительно снизить температуру процессора