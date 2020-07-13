Отборный Intel Core i5-10600K предлагают купить по цене i9-10900F
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Известная площадка Silicon Lottery, занимающаяся продажей отборных процессоров, добавила в свой ассортимент ряд экземпляров Intel Core i5-10600K. Это процессор семейства Comet Lake-S для настольных компьютеров, который представляет собой модель среднего класса с 6 ядрами, 12 потоками и разблокированным множителем. Базовая тактовая частота процессора составляет 4,10 ГГц, а технология Turbo Boost позволяет автоматически повышать частоту до 4,80 ГГц. Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора находится на уровне 125 Вт, пиковая мощность может достигать 182 Вт. Рекомендованная Intel стоимость составляет $263.
Специалисты Silicon Lottery смогли отобрать 5 лучших вариантов Core i5-10600K. Три образца стоимостью до $300 могут работать на частоте от 4,7 до 4,9 ГГц по всем ядрам, напряжения Vcore при этом находятся на уровне от 1,35 до 1,4 В соответственно. Вариант за $339,99 может работать при частоте всех ядер 5,0 ГГц, напряжение составляет 1,425 В. Самый дорогой вариант, стоимостью $419,99, разгоняется до 5,1 ГГц при напряжении 1,45 В. При этом частота двух ядер может повышаться до 5,2 ГГц. Дополнительные услуги включают скальпирование процессора за $49,99, что при такой частоте и напряжении скорее является обязательной процедурой. Замена термоинтерфейса и крышки может снизить температуру на 9…10°C.
Интересно, кто захочет приобрести Core i5-10600K, даже отборный, по цене Core i9-10900F?
Замена крышки IHS и припоя Core i9-10900K позволила значительно снизить температуру процессора
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