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Большая летняя распродажа Steam подошла к концу. Нельзя сказать, что цифровой сервис порадовал своих пользователей уникальными скидками и щедрыми предложениями. Даже старые игры не получили увеличенных по сравнению с предыдущими распродажами скидок, не изменились скидки и на проекты, которые бесплатно раздавались в других сервисах. Но несмотря на это в большой библиотеке Steam каждый смог найти для себя интересное предложение. А как только распродажа закончилась, в Steam открылся бесплатный доступ к одной из лучших экономических стратегий.

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Бесплатной на выходные становится Tropico 6 в честь выхода нового дополнения Lobbyistico. В Tropico 6 игрокам предстоит взять на себя управление островного государства Tropico. Управляйте несколькими островами одновременно и адаптируйтесь к различным вызовам. В шестой части игры большое внимание уделяется инфраструктуре и исследовательской системе, в которой важную роль играют политические аспекты руководства государством. Стройте мосты, соединяющие ваши острова, используйте новые средства передвижения для развития инфраструктуры. Большое значение имеют выступления, вам предстоит участвовать в предвыборных компаниях, чтобы завоевать благосклонность своего народа.

Станьте диктатором или миролюбивым государственным деятелем. Но в любом случае вы должны изобретательно управлять судьбой своей страны, отражая новые вызовы на международной арене и помня о потребностях своего народа.

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Tropico 6 будет доступна в течение трех дней. Доступ открывается сегодня в 20:00 по МСК и заканчивается 12 июля в 23:00.



