Видеокарты NVIDIA GTX 1650 на базе чипов TU116 и TU106 получат аппаратный NVENC Turing энкодер
реклама
Первые слухи об очередном обновлении бюджетных видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1650 появились еще в конце мая. Обнаруженные датамайнерами данные говорили о том, что новинки будут основаны на чипах старших моделей TU116 от GTX 1660 Ti и TU106 от RTX 2060. Особенно сообщество удивил последний вариант. Чип TU106 поддерживает аппаратную трассировку лучей и это вызвало множество вопросов. Будет ли видеокарта GTX 1650 поддерживать трассировку и почему она названа GTX 1650 а не RTX 2050.
На прошлой неделе новая видеокарта была замечена в каталогах. У некоторых производителей она получила название GTX 1650 Ultra. Характеристики новой версии видеокарты совпадают с характеристиками предыдущей версии GeForce GTX 1650 с памятью типа GDDR6. Таким образом, единственное отличие — используемый чип. На данный момент неизвестно, сможет ли обновленная версия видеокарты получить какие-то существенные преимущества от старшего чипа. Однако видеокарты на базе чипа TU116 и TU106 будут поддерживать аппаратный энкодер NVENC поколения Turing. Об этом говорят дополнительные уточнения характеристик видеокарты GTX 1650 D6 на официальном сайте NVIDIA. Но нужно быть внимательным и уточнять на базе какого чипа изготовлена видеокарта — энкодер чипа TU117 основан на архитектуре Volta, энкодер на базе Turing доступен только для чипов TU116 и TU106.
Возможно, аппаратный энкодер NVENC на базе Turing позволит немного улучшить производительность стримов для бюджетных систем, в которых обычно используются видеокарты уровня GTX 1650.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила