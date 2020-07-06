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Новые текстуры и обновленные модели для «Ведьмак 3: Дикая Охота» заставят перепройти игру снова

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Изображение: Ведьмак 3: Дикая охота - E3 2014 Trailer

 

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Известный разработчик графических модификаций для нестареющей игры «Ведьмак 3: Дикая Охота», скрывающийся под псевдонимом Halk Hogan, опубликовал очередную часть превью 12 части проекта Witcher III HD Reworked Project (HDRP). Новая версия призвана стать самой большой за всю историю существования как графической модификации, так и самой игры «Ведьмак 3». Halk Hogan занимается улучшением текстур с момента релиза игры в 2015 году. За это время им была проделана огромная работа — было заменено и доработано огромное количество текстур и выпущено 11 полноценных версий модификации HDRP. Новая, 12 часть, станет не просто очередной версией, в ней значительно доработаны как старые текстуры, так и добавлено множество абсолютно новых. Изменению подвергаются не только текстуры, но и некоторые модели, которые обретают улучшенную геометрию с большим количеством полигонов.

Новая версия модификации будет настолько объемной, что Halk Hogan постепенно знакомит фанатов с ее содержимым, подогревая интерес к своему проекту. Уже было опубликовано три превью, в которых были показаны множественные изменения в одежде, доспехах, оружии игровых NPC и главного героя, изменения в окружении, аксессуарах, предметах, растительности. 

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Очередное превью показывает насколько качественными стали текстуры строительных материалов зданий и различных сооружений. По сравнению с оригиналом разница огромна, текстуры стали сверхчеткими, повысилась резкость и детализация, поверхности по-новому взаимодействуют с освещением. Чувствуется эффект увеличения деталей рельефа поверхностей. На поверхностях и материалах видны мельчайшие детали: трещины, неровности, неоднородность материалов. 


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Автор уже проделал огромную работу, но это далеко не все. К сожалению, разработка проекта затянулась из-за личных проблем Halk Hogan, но автор не падает духом и обещает представить финальное превью через две недели вместе с точной датой релиза модификации. Пожелаем автору удачи и будем надеяться, что Halk Hogan справится со всеми трудностями и сможет завершить свой проект. На данный момент все еще доступна только 11 версия The Witcher III HDRP, размещенная на официальной странице модификации портала nexusmods.

Стоит отметить, что сейчас в Steam можно приобрести игры серии «Ведьмак» по очень большим скидкам, так «Ведьмак 3: Дикая Охота — издание Игра Года» обойдется в 450 рублей, а предыдущие части «Ведьмак» можно приобрести за 30…70 рублей.

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