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В базе данных тестового пакета Geekbench обнаружена запись, принадлежащая новому моноблоку Apple iMac 2020 года. Моноблок получил интересную начинку. В качестве процессора используется неизвестная до этого модель Intel Core i9-10910. Это 10-ядерная модель с поддержкой технологии Hyper Threading, позволяющей процессору обрабатывать до 20 потоков одновременно. Базовая частота процессора составляет 3,6 ГГц, а максимальная в режиме Turbo Boost — 4,7 ГГц. Компания Apple официально заявила, что в будущем компьютеры Mac получат собственные ARM процессоры Apple. По некоторой информации Apple недовольна динамикой роста производительности процессоров Intel, их энергопотреблением, а также зависимостью производства от компании Intel, находящейся сейчас не в самом лучшем положении. Первые компьютеры на базе ARM процессоров Apple должны появиться в 2021 году, для текущих продуктов компания Apple продолжает использовать процессоры Intel.

Вероятно, новая модель Intel Core i9-10910 разработана с учетом пожеланий Apple для достижения оптимального сочетания энергопотребления и производительности. Инсайдер @_rogame, обнаруживший запись о новом iMac, предполагает, что Core i9-10910 получит тепловой пакет 95 Вт. Это вполне ожидаемо, ближайшая модель, Intel Core i9-10900, обладает тепловым пакетом 65 Вт и работает на частотах 2,8-4,6 ГГц. Максимальная частота за счет использования технологии Thermal Velocity Boost достигает 5,2 ГГц. Кроме этого, новый Apple iMac 2020 получит большой объем оперативной памяти — в моноблоке используется 32 ГБ DDR4 памяти, работающей на эффективной частоте 2666 МГц.

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Что касается графики, то новый Apple iMac получил графический ускоритель AMD Radeon Pro 5300 с 20 вычислительными блоками, работающими на частоте 1,65 ГГц. Объем видеопамяти составит 4 ГБ.

Официально новые моноблоки Apple на данный момент не представлены и информации, когда состоится анонс, на данный момент нет.