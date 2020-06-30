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Операционные системы семейства Windows установлены на подавляющем большинстве компьютеров по всему миру. Пользователи уже настолько привыкли к операционным системам (ОС) Microsoft, что с трудом представляют себе переход на любую другую ОС. Для Windows разрабатывается множество программного обеспечения, которое не всегда имеет версии, доступные для других ОС, Windows обладает простым и понятным интерфейсом, удобна, обладает широкими возможностями и позволяет с комфортом использовать любое совместимое устройство. Поэтому пользователей не смущает даже наличие множества ненужных сервисов, которые собирают телеметрические данные, отправляемые на сервера Microsoft. Все эти сервисы с каждым обновлением все глубже и глубже встраиваются в систему, усложняя процесс их контроля и отключения. Однако энтузиасты создают программные решения, позволяющие быстро и удобно настроить огромное количество параметров, о наличии которых пользователь может и не догадываться.

В одной из записей блога упоминалась бесплатная программа O&O ShutUp10 от известной немецкой компании O&O Software, которая позволяет настроить огромное количество параметров, отключить избыточный сбор телеметрических данных и слежку системы за действиями пользователей. Программа доступна на Русском языке, бесплатна и портативна.

Интерфейс программы Spydish

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Дополнить функционал O&O ShutUp10 или другой подобной программы может бесплатная утилита Spydish от Mirinsoft. Приложение Spydish — это самый простой способ выполнить быструю проверку конфиденциальности и безопасности вашей Windows 10. Spydish объединяет наиболее важные политики конфиденциальности Windows 10 и позволяет вам быстро выполнить проверку конфиденциальности в отношении этих политик. Активные политики помечаются статусом «Настроено» (Configured), как в редакторе групповой политики системы, и указывают на то, что ваша конфиденциальность защищена. Неактивные политики помечены соответствующим образом — «Не настроены» (Not configured). В программе доступно 50 политик и все они могут быть включены или отключены по желанию пользователя.

Все используемые в Spydish скрипты опубликованы в репозитории программы на GitHub, поэтому любой желающий может просмотреть скрипты и сохранить себе нужный для использования или интеграции в свои наборы, даже если пользователя не заинтересует программа.

Интерфейс программы Spydish

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Программа получила обновление до версии 0.15.0 накануне. Среди нововведений поддержка функции блокировки обновлений Windows 10. Компания Microsoft удалила возможность откладывать обновления в профессиональной редакции Windows 10 версии 2004, в домашней редакции этой настройки и вовсе не было. Администраторы могут по-прежнему использовать групповую политику для отсрочки обновления в профессиональных версиях Windows 10. Но есть еще один вариант, который позволяет явно указать какую версию профессиональной редакции Windows 10 необходимо сохранить. Он реализуется за счет внесения нескольких параметров в реестр. Этот способ и используется в последней версии Spydish, позволяя предотвратить получение крупных обновлений системы.

Кроме этого программа позволяет настроить множество стандартных параметров приватности, отключить и удалить голосовой помощник, разом удалить все предустановленные приложения, настроить уведомления и многое другое. Программа портативна, не требует установки, но интерфейс не переведен на русский язык — программа доступна только на английском.

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