Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Операционная система Windows 10 установлена на сотнях миллионов устройств по всему миру. Последнее творение Microsoft получило множество новых функций, в том числе продвинутую телеметрию, которой опасаются множество пользователей и администраторов. Система следит за действиями пользователей и собирает множество различных данных, которые отправляются на сервера Microsoft для улучшения взаимодействия с пользователем и устранения потенциальных проблем. Однако большинство пользователей в первую очередь интересуют вопросы личной безопасности и конфиденциальности. В системе Windows 10 есть множество настроек и политик, позволяющих ограничить количество собираемой и отправляемой информации. Но не все из них находятся под рукой, нужно потратить достаточно времени, чтобы выполнить тонкую настройку нужных параметров. В этом случае на помощь приходят программы сторонних разработчиков, позволяющие в несколько нажатий отключить слежку, телеметрию и сбор данных.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новейший 10900F в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Одной из таких программ является O&O ShutUp10 от известной немецкой компании O&O Software. Программа абсолютно бесплатна и предлагает широкий набор функций по управлению различными параметрами, влияющими на объемы собираемых и отправляемых в Microsoft данных. Все настройки телеметрии и сбора данных собраны в одном месте и разделены на группы, это позволяет быстро настроить систему и приступить к работе. С помощью O&O ShutUp10 можно настроить не только саму операционную систему Windows 10, но и различные приложения, отключив сбор дополнительных сведений. Программа O&O ShutUp10 указывает, какие настройки рекомендуется отключить в первую очередь, какие по желанию и с осторожностью, а какие не рекомендуется. Благодаря этому пользователь не отключит важные компоненты и не нарушит работоспособность ОС. Все изменения обратимы, есть быстрый доступ к созданию точки восстановления. Программа полностью переведена на русский язык. Каждая настройка имеет подробное описание.

реклама

В июне программа O&O ShutUp10 получила крупное обновление и теперь она поддерживает самую свежую сборку Windows 10 2004 с майским обновлением: в программе появилось более 20 новых настроек и различные исправления. Последняя версия программы 1.8.1413 от 16 июня. O&O ShutUp10 является портативной и не требует установки.

Страница программы на официальном сайте O&O Software.