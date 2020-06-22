Бесплатная программа O&O ShutUp10 отключит слежку и телеметрию в последней версии Windows 10 с майским обновлением
Операционная система Windows 10 установлена на сотнях миллионов устройств по всему миру. Последнее творение Microsoft получило множество новых функций, в том числе продвинутую телеметрию, которой опасаются множество пользователей и администраторов. Система следит за действиями пользователей и собирает множество различных данных, которые отправляются на сервера Microsoft для улучшения взаимодействия с пользователем и устранения потенциальных проблем. Однако большинство пользователей в первую очередь интересуют вопросы личной безопасности и конфиденциальности. В системе Windows 10 есть множество настроек и политик, позволяющих ограничить количество собираемой и отправляемой информации. Но не все из них находятся под рукой, нужно потратить достаточно времени, чтобы выполнить тонкую настройку нужных параметров. В этом случае на помощь приходят программы сторонних разработчиков, позволяющие в несколько нажатий отключить слежку, телеметрию и сбор данных.
рекламаВ июне программа O&O ShutUp10 получила крупное обновление и теперь она поддерживает самую свежую сборку Windows 10 2004 с майским обновлением: в программе появилось более 20 новых настроек и различные исправления. Последняя версия программы 1.8.1413 от 16 июня. O&O ShutUp10 является портативной и не требует установки.
Страница программы на официальном сайте O&O Software.
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