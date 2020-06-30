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Американский издатель и разработчик компьютерных игр, студия Bethesda Softworks, в число хитов которой входят серии игр Fallout, The Elder Scrolls, DOOM представила новый игровой сборник для своей знаменитой франшизы Wolfenstein. Сборник уже появился на известных цифровых площадках, но только на одной из них его можно приобрести за вменяемые деньги.

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Wolfenstein The Alt History Collection включает четыре игры Wolfenstein, вышедшие за последние пять лет:

Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The Old Blood

Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein: Youngblood с режимом совместной игры.

Сборник уже доступен для приобретения на цифровых площадках PS Store, Microsoft Store и Steam. Стоимость коллекции в магазинах Sony и Microsoft достаточно высока. Для того, чтобы получить коллекцию для PlayStation 4, необходимо потратить 5999 рублей, а для Xbox версии на набор придется потратить не менее $89,99, что по текущему курсу составляет больше 6300 рублей. А вот «ПК-бояре» могут приобрести набор со скидкой 71% в Steam! В этом случае за него придется заплатить чуть более 1000 рублей. Если часть игр из набора у вас уже есть, то вы можете приобрести недостающие части франшизы по большим скидкам, достигающим 70%.