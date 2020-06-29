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Новейшая бета версия драйверов AMD для видеокарт Radeon RX 5000 получила поддержку аппаратного ускорения планировщика графического процессора. Новая функция переносит управление графическим процессором с программного на аппаратное обеспечение. Это позволит снизить задержки, обеспечить лучшее распределение видеопамяти и повысить производительность. Возможность аппаратного ускорения планировщика графического процессора появилась в майском обновлении Windows 10 вместе с поддержкой архитектуры графических драйверов версии 2.7 (Windows Display Driver Model, WDDM).

Первой поддержку новой функции реализовала компания NVIDIA, представив на прошлой неделе драйвер версии 451.48 для своих видеокарт. Первые результаты игровой производительности нового драйвера неоднозначны: в одних играх наблюдается прирост производительности, в других снижение. Результаты также зависят и от модели видеокарты. Прирост производительности может достигать 12-15%. Возможно, новая функция еще недостаточно хорошо реализована и инженеры компании поспешили с выпуском нового драйвера.

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Компания AMD не стала спешить и на данный момент представила только бета-драйвер AMD Radeon Software 20.5.1. Он обеспечивает поддержку аппаратного ускорения планировщика для видеокарт Radeon RX 5600 и 5700. Список изменений и сам драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Beta доступен по ссылке

Пользователи форума forum.overclock3d.net уже делятся первыми результатами. Пользователь, скрывающийся под псевдонимом Dicehunter опубликовал результаты тестирования XFX 5700XT Thicc III Ultra с аппаратным ускорением планировщика графического процессора для Crytek Neon Noir Ray Tracing Benchmark, Star Control Origins, Tom Clancy's The Division 2, Unigine Valley. В большинстве тестов результаты изменились незначительно — в среднем производительность увеличилась на 1-2 FPS. В Unigine Valley наблюдается увеличение минимального FPS на 24%, но средний показатель остался практически неизменным.