Вышла бета версия драйвера Radeon Software 20.5.1 с поддержкой аппаратного ускорения планировщика Windows 10
рекламаНовейшая бета версия драйверов AMD для видеокарт Radeon RX 5000 получила поддержку аппаратного ускорения планировщика графического процессора. Новая функция переносит управление графическим процессором с программного на аппаратное обеспечение. Это позволит снизить задержки, обеспечить лучшее распределение видеопамяти и повысить производительность. Возможность аппаратного ускорения планировщика графического процессора появилась в майском обновлении Windows 10 вместе с поддержкой архитектуры графических драйверов версии 2.7 (Windows Display Driver Model, WDDM).
Первой поддержку новой функции реализовала компания NVIDIA, представив на прошлой неделе драйвер версии 451.48 для своих видеокарт. Первые результаты игровой производительности нового драйвера неоднозначны: в одних играх наблюдается прирост производительности, в других снижение. Результаты также зависят и от модели видеокарты. Прирост производительности может достигать 12-15%. Возможно, новая функция еще недостаточно хорошо реализована и инженеры компании поспешили с выпуском нового драйвера.
Пользователи форума forum.overclock3d.net уже делятся первыми результатами. Пользователь, скрывающийся под псевдонимом Dicehunter опубликовал результаты тестирования XFX 5700XT Thicc III Ultra с аппаратным ускорением планировщика графического процессора для Crytek Neon Noir Ray Tracing Benchmark, Star Control Origins, Tom Clancy's The Division 2, Unigine Valley. В большинстве тестов результаты изменились незначительно — в среднем производительность увеличилась на 1-2 FPS. В Unigine Valley наблюдается увеличение минимального FPS на 24%, но средний показатель остался практически неизменным.
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