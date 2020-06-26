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За пять лет фанаты «Ведьмак 3: Дикая Охота» прошли игру вдоль и поперек. Находятся те, кто прошел игру уже с десяток раз, включая режим новая игра + (new game +). Несмотря на это, игра не спешит надоедать сообществу, онлайн игры держится на достаточно высокой, для проекта такого возраста, отметке. Кроме того игра продолжает неплохо продаваться. Нужно признать, что жизнь «Ведьмак 3» поддерживается, в том числе за счет огромной армии моддеров, которые освежают не только внешнюю, графическую часть игры, но и добавляют в игру новые возможности.

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Подумайте, чем питается Геральт? Какие-то непонятные эликсиры из ядовитых трав явно не идущие на пользу организму ведьмака. Посмотрите только, что становится с героем после их употребления — ужас. А все эти бесконечные перекусы, то протухшим куском мяса, то яблоком, найденным на дороге. Такой рацион точно здоровым не назовешь. Но пользователь nexus44mag решил исправить ситуацию. Его модификация Geralt The Master Cook добавляет в игру новые блюда, рецепты и кулинарные книги. Теперь Геральт научится готовить и будет правильно питаться, наслаждаясь новыми блюдами. В настоящее время доступно 5 блюд и новые ингредиенты. Но уже этого достаточно для полноценного обеда. У нас есть первое и второе блюдо на выбор: легкая махакамская картофельная похлебка или питательный луковый суп с мясом, второй особенно эффективен против нежити. На второе можно приготовить клецки Ламберта или рагу из одуванчика. Рецепты можно купить у торговцев, разбросанных по всему миру. Автор собирается добавить больше рецептов в дальнейшем.

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Уже завидуете? Ничто не мешает начать питаться как Геральт. Не нужно искать рецепты — все уже собрано на сайте Witcher Kitchen , где вы найдете еще больше блюд. Некоторые из них не требуют особых кулинарных навыков. Посмотрите на жареную гречку с яйцом, зеленью, грибами и беконом из трактиров Блавикена, объеденье.

Скачать модификацию можно на ее официальной странице, расположенной на сайте nexusmods.com.