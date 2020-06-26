Состоялся финал конкурса European Hardware Awards — названы лучшие компьютерные комплектующие и оборудование 2020 года
рекламаЕвропейская ассоциация оборудования (European Hardware Association, EHA) объявила победителей ежегодного конкурса European Hardware Awards. Европейская ассоциация оборудования ежегодно проводит отбор лучших продуктов на рынке компьютерной техники. Процесс отбора начинается с началом нового года. Более 100 ведущих европейских журналистов, специализирующихся на компьютерной технике, проводят полный анализ продуктов, которые были выпущены на рынок, протестированы и оценены экспертами различных изданий членов ассоциации. По состоянию на июнь 2020 года в Европейскую ассоциацию оборудования входят 9 крупных изданий:
- KitGuru из Великобритании
- PurePC из Польши
- Geeknetic из Испании
- CowCotLand из Франции
- io-tech из Северной Европы
- Lab 501 из Румынии
- Hardware Upgrade из Италии
- Hardware.Info из Нидерландов
- HardwareLuxx из Германии
Из огромного первоначального списка оборудования, составленного для 42 категорий, отбираются достойные финалисты. Перечень финалистов был опубликован 29 мая 2020 года. Что примечательно, только один процессор Intel оказался номинантом в категории «Лучший процессор». После подсчета и проверки окончательных голосов, победителям были вручены награды, а для широкой аудитории победители European Hardware Awards 2020 были представлены на специальной онлайн-церемонии, которая состоялась в четверг, 25 июня 2020 года.
- Лучшие процессоры
- Лучшие материнские платы
- Лучшая оперативная память и накопители
- Лучший графический процессор и видеокарта
- Лучшее охлаждение и корпус для компьютера
- Лучшие настольные компьютеры и блоки питания
Лучшие процессоры
Процессоры AMD одержали победу сразу в 5 номинациях! В номинации «Лучший процессор» победу одержал AMD Ryzen 9 3950X. Лучшим процессором для игр был признан AMD Ryzen 5 3600, лучшим для разгона — AMD Ryzen 3 3300X. При этом 3000-серия процессоров Ryzen признана продуктом года, а чиплетный дизайн процессоров AMD лучшей технологией года! Процессор Intel Core i9-10900K не удостоился награды.
Лучшие материнские платы
рекламаЛучшими материнскими платами стали ATX MSI B450 Tomahawk Max (AM4, B450), mATX ASUS ROG Crosshair VIII Impact (AM4, X570), mini-ITX MSI MEG Z490I Unify (LGA1200, Z490). Новые материнские платы на основе системной логики B550 поступили в продажу слишком поздно, чтобы участвовать в конкурсе.
Лучшая оперативная память и накопители
Лучшим комплектом оперативной памяти был признан G.Skill Trident Z Neo. А среди устройств хранения данных призовые места заняли жесткие диски Seagate Barracuda Pro, твердотельный накопитель Corsair Force MP600 и Samsung Portable SSD T7 Touch. Лучшим сетевым накопителем NAS был признан Synology DiskStation DS218j.
Лучший графический процессор и видеокарта
рекламаЛучшим графическим процессором стал AMD Navi 10 (Radeon RX5700/XT), а лучшей видеокартой на его основе — Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT. Лучшей видеокартой на базе графического чипа NVIDIA оказалась ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC.
Лучшее охлаждение и корпус для компьютера
В категории лучший воздушный кулер победила модель Noctua NH-D15 chromax black, лучшей необслуживаемой системой водяного охлаждения стала Arctic Liquid Freezer II 240. А Noctua NF-A12x25 был признан лучшим вентилятором для корпуса. В свою очередь в список лучших компьютерных корпусов вошли модели Fractal Design Define 7, CORSAIR Crystal 280X RGB и NZXT H1.
Лучшие настольные компьютеры и блоки питания
рекламаНаграду сразу в двух номинациях, «Лучший настольный компьютер» и «Лучший мини-компьютер», забрала система Corsair ONE. Лучшей серией блоков питания признана линейка Seasonic Prime TX.
Другие категории
Оставшихся победителей в категориях игровая периферия, роутеры, кресла, устройства виртуальной реальности, акустика, гарнитуры и наушники, игровые ноутбуки, смартфоны, роботы пылесосы можно увидеть на официальной странице финала конкурса.
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