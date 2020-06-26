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Европейская ассоциация оборудования (European Hardware Association, EHA) объявила победителей ежегодного конкурса European Hardware Awards. Европейская ассоциация оборудования ежегодно проводит отбор лучших продуктов на рынке компьютерной техники. Процесс отбора начинается с началом нового года. Более 100 ведущих европейских журналистов, специализирующихся на компьютерной технике, проводят полный анализ продуктов, которые были выпущены на рынок, протестированы и оценены экспертами различных изданий членов ассоциации. По состоянию на июнь 2020 года в Европейскую ассоциацию оборудования входят 9 крупных изданий:

Из огромного первоначального списка оборудования, составленного для 42 категорий, отбираются достойные финалисты. Перечень финалистов был опубликован 29 мая 2020 года. Что примечательно, только один процессор Intel оказался номинантом в категории «Лучший процессор». После подсчета и проверки окончательных голосов, победителям были вручены награды, а для широкой аудитории победители European Hardware Awards 2020 были представлены на специальной онлайн-церемонии, которая состоялась в четверг, 25 июня 2020 года.

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Лучшие процессоры

К самым интересным категориям можно отнести:

Процессоры AMD одержали победу сразу в 5 номинациях! В номинации «Лучший процессор» победу одержал AMD Ryzen 9 3950X. Лучшим процессором для игр был признан AMD Ryzen 5 3600, лучшим для разгона — AMD Ryzen 3 3300X. При этом 3000-серия процессоров Ryzen признана продуктом года, а чиплетный дизайн процессоров AMD лучшей технологией года! Процессор Intel Core i9-10900K не удостоился награды.

Лучшие материнские платы

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Лучшая оперативная память и накопители

Лучшими материнскими платами стали ATX MSI B450 Tomahawk Max (AM4, B450), mATX ASUS ROG Crosshair VIII Impact (AM4, X570), mini-ITX MSI MEG Z490I Unify (LGA1200, Z490). Новые материнские платы на основе системной логики B550 поступили в продажу слишком поздно, чтобы участвовать в конкурсе.

Лучшим комплектом оперативной памяти был признан G.Skill Trident Z Neo. А среди устройств хранения данных призовые места заняли жесткие диски Seagate Barracuda Pro, твердотельный накопитель Corsair Force MP600 и Samsung Portable SSD T7 Touch. Лучшим сетевым накопителем NAS был признан Synology DiskStation DS218j.

Лучший графический процессор и видеокарта

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Лучшее охлаждение и корпус для компьютера

Лучшим графическим процессором стал AMD Navi 10 (Radeon RX5700/XT), а лучшей видеокартой на его основе — Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT. Лучшей видеокартой на базе графического чипа NVIDIA оказалась ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC.

В категории лучший воздушный кулер победила модель Noctua NH-D15 chromax black, лучшей необслуживаемой системой водяного охлаждения стала Arctic Liquid Freezer II 240. А Noctua NF-A12x25 был признан лучшим вентилятором для корпуса. В свою очередь в список лучших компьютерных корпусов вошли модели Fractal Design Define 7, CORSAIR Crystal 280X RGB и NZXT H1.

Лучшие настольные компьютеры и блоки питания

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Другие категории

Награду сразу в двух номинациях, «Лучший настольный компьютер» и «Лучший мини-компьютер», забрала система Corsair ONE. Лучшей серией блоков питания признана линейка Seasonic Prime TX.

Оставшихся победителей в категориях игровая периферия, роутеры, кресла, устройства виртуальной реальности, акустика, гарнитуры и наушники, игровые ноутбуки, смартфоны, роботы пылесосы можно увидеть на официальной странице финала конкурса.