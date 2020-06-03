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Европейская ассоциация European Hardware Association (EHA) включает в себя 9 крупнейших независимых технологических изданий, объединяющих более 22 миллионов энтузиастов и влиятельных людей. EHA проводит масштабные исследования, которые представлены на таких мероприятиях, как COMPUTEX и DISTREE, а также организует ежегодную церемонию European Hardware Awards на которой присуждает награды лучшим продуктам на рынке компьютерной техники.

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лучший процессор

лучшая материнская плата, отдельно для каждого форм фактора

лучшая оперативная память

лучший графический чип и лучшая видеокарта

лучшие игровые и профессиональные мониторы

лучшее охлаждение

и другие

Список номинаций насчитывает более 40 категории, среди них:

Ежегодный отбор самых лучших продуктов, доступных на европейском рынке, провели более 100 редакторов из изданий входящих в EHA по всей Европе. Окончательный список лучшего оборудования определен и финалисты объявлены. Самыми интересными категориями являются «лучший процессор» и «лучший графический чип», где сталкиваются такие гиганты как Intel, AMD и NVIDIA.

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R3 3100

R5 3600

R7 3700X

R9 3900X

R9 3950X

TR 3990X

Финалистами категории «лучший процессор» стали 7 моделей. Примечательно, что в списке присутствует только один процессор от компании Intel — Core i9-10900K. Остальные номинанты это процессоры AMD серии Ryzen:

Обратная картина наблюдается в категории «лучший графический процессор», где доминирует NVIDIA. Из 5 номинантов только 1 от AMD — это Navi 10 RX5700(XT). Номинанты от NVIDIA включают:

TU102 GeForce RTX 2080 Ti

TU104 GeForce RTX 2080 (Super)

TU106 GeForce RTX 2060 (Super) / 2070

TU116 GeForce GTX 1660 (Ti/Super)

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Если победа AMD в номинации «лучший графический процессор» маловероятна, то Core i9-10900K, на радость всем фанатам Intel, может получить награду в категории лучший процессор. В этом случае лидер линейки Comet Lake-S заткнет за пояс всю серию процессоров AMD — это ему под силу. Несмотря на свои недостатки Core i9-10900K уже признавался лучшим процессором компании Intel за последние 10 лет

Полный список категорий и номинантов можно увидеть на официальном сайте European Hardware Association.