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Приближается большая летняя распродажа игр Steam 2020

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Приближается большая сезонная распродажа в онлайн сервисе Steam. Если ваша копилка еще цела после огромных и щедрых распродаж в Epic Games Store и GOG, то самое время подготовиться к крупнейшей распродаже сезона от Valve. Летняя распродажа игр Steam традиционно начинается в конце июня, на это и сделали ставку другие торговые площадки, заранее устроив свои распродажи дабы опустошить кошельки большинства геймеров. Valve никогда не объявляет дату и время распродажи заранее, но информация всегда просачивается сквозь стены компании.

В этом году Павел Дюндик (англ. Pavel Djundik), датамайнер и создатель базы данных SteamDB, сообщил со ссылкой на китайские источники, что летняя распродажа Steam 2020 начнется сегодня, 25 июня, в 22:00 по тихоокеанскому времени. По московскому времени начало распродажи состоится в 8:00, в пятницу, 26 июня. Наверняка онлайн-сервис не выдержит натиска посетителей, поэтому, чтобы с комфортом воспользоваться магазином Steam придется подождать еще пару часов.

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Павел Джундик и SteamDB достаточно надежный источник, точно предсказывающий даты прошлых распродаж и событий в Steam. Стоит отметить, что в прошлом году летняя распродажа проходила в эти же даты. А по последней информации на летней распродаже Steam 2020 снова появятся скидочные купоны, покупатели будут получать скидки в зависимости от потраченных на распродаже средств — отличная тактика выпотрошить из вас все деньги.

Источник изображения: store.steampowered.com

 

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Пока распродажа не началась, стоит обратить внимание на текущее предложение одного дня. Скидки до 95% действуют на все игры SONIC от SEGA. Платформер Sonic Generations Collection и дополнение Casino Night обойдутся всего лишь в 35 рублей, стоимость без учета скидки составляет 699 рублей. А стоимость Sonic the Hedgehog: Ultimate Bundle из 19 игр со скидкой 61% составит 3908,65 рублей.

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