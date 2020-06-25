Приближается большая летняя распродажа игр Steam 2020
рекламаПриближается большая сезонная распродажа в онлайн сервисе Steam. Если ваша копилка еще цела после огромных и щедрых распродаж в Epic Games Store и GOG, то самое время подготовиться к крупнейшей распродаже сезона от Valve. Летняя распродажа игр Steam традиционно начинается в конце июня, на это и сделали ставку другие торговые площадки, заранее устроив свои распродажи дабы опустошить кошельки большинства геймеров. Valve никогда не объявляет дату и время распродажи заранее, но информация всегда просачивается сквозь стены компании.
В этом году Павел Дюндик (англ. Pavel Djundik), датамайнер и создатель базы данных SteamDB, сообщил со ссылкой на китайские источники, что летняя распродажа Steam 2020 начнется сегодня, 25 июня, в 22:00 по тихоокеанскому времени. По московскому времени начало распродажи состоится в 8:00, в пятницу, 26 июня. Наверняка онлайн-сервис не выдержит натиска посетителей, поэтому, чтобы с комфортом воспользоваться магазином Steam придется подождать еще пару часов.
рекламаПока распродажа не началась, стоит обратить внимание на текущее предложение одного дня. Скидки до 95% действуют на все игры SONIC от SEGA. Платформер Sonic Generations Collection и дополнение Casino Night обойдутся всего лишь в 35 рублей, стоимость без учета скидки составляет 699 рублей. А стоимость Sonic the Hedgehog: Ultimate Bundle из 19 игр со скидкой 61% составит 3908,65 рублей.
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