Выгодное предложение от CD Projekt RED на предзаказ Cyberpunk 2077 и коллекцию из пяти игр Ведьмак возвращается в GOG
рекламаCD Projekt RED начинает разворачивать активную маркетинговую кампанию для своего грандиозного проекта Cyberpunk 2077. Уже сегодня начнется событие Night City Wire, посвященное демонстрации особенностей игры. Это событие сопровождается бесплатной раздачей коллекции Cyberpunk 2077 Free Goodies, а также выгодным предложением на комплект игр Ultimate Red Collection, который включает предварительный заказ на Cyberpunk 2077.
Ultimate Red Collection или коллекция «Только RED» предлагает приобрести набор игр от CD Projekt RED и оформить предварительный заказ игры Cyberpunk 2077 на очень выгодных условиях. Коллекция «Только RED» появлялась в цифровом магазине GOG ранее и пользовалась большой популярностью. Сейчас коллекция снова возвращается на торговую площадку и включает все игры из легендарной трилогии «Ведьмак», дополнительные игровые проекты во вселенной ведьмака, а также дополнительные промокоды:
- «Ведьмак» (The Witcher) 2007 года.
- «Ведьмак 2: Убийцы королей» (The Witcher 2: Assassins of Kings) 2011 года.
- «Ведьмак 3: Дикая Охота — издание Игра Года» (The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition) 2015 года.
- «Кровная вражда: Ведьмак. Истории» (Thronebreaker: The Witcher Tales) — ролевая игра, построенная на базе обновленной версии карточной игры «Гвинт». Релиз состоялся в 2018 году.
- цифровая версия настольной игры The Witcher Adventure Game, представленная сообществу в 2014 году.
- 35% в CDPR Merch Store (на сайте магазина не удалось найти информацию о возможности отправки товаров в РФ)
- 20% в J!NX (доступна международная отправка)
- 25% в Dark Horse (ограниченная международная отправка) и Things From Another World (доступна международная отправка)
Отдельно предварительный заказ на Cyberpunk 2077 стоит 1999 рублей, а коллекция «Только RED» предлагается за 2377 рублей. Таким образом, за 378 рублей вы получите комплект из 5 игр серии ведьмак, а также набор скидок на игровую атрибутику.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила