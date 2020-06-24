CD Projekt RED бесплатно дарит коллекцию Cyberpunk 2077 Free Goodies в магазине GOG
Cyberpunk 2077 Free Goodies — это коллекция бонусных материалов по игре Cyberpunk 2077. В ней содержатся как ранние материалы, которые уже были доступны, так и ряд совершенно новых, уникальных концепт-артов, плакатов и рекламных постеров в стилистике игры, а также обои для рабочего стола, граффити банд Night City, иллюстрации из буклета. Все материалы выполнены в изумительном качестве, пригодном для печати, и доступны в формате PDF, JPEG и PNG. Объем набора достигает 4 ГБ! С помощью Cyberpunk 2077 Free Goodies все фанаты киберпанка смогут придать соответствующую атмосферу своему рабочему и игровому пространству. Входящие в набор скриншоты и чертежи оружия помогут уже сейчас определиться, какими пушками вы будете вышибать дурь из модифицированных головорезов Night City.
рекламаЧтобы получить набор необходимо перейти на сайт цифрового сервиса gog.com. В верхней части страницы вас будет ждать баннер акции с кнопкой «Получить». Чтобы скачать набор, перейдите в библиотеку, выберите «Коллекция бонусов Cyberpunk 2077» и в открывшемся окне, в колонке бонусы, скачайте часть набора или весь набор сразу, кликая по элементам списка. Набор доступен до 4 июля 2020 года.
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