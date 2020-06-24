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Компания CD Projekt RED накануне презентации Night City Wire начала бесплатную раздачу набора Cyberpunk 2077 Free Goodies. Завтра компания продемонстрирует новый трейлер Cyberpunk 2077, отрывки геймплея и различные игровые механики. В дальнейшем планируется публикация превью от различных игровых изданий, которые получили доступ к тестовой пресс-версии Cyberpunk 2077. Начинается активная стадия подготовки к релизу, который был перенесен с сентября на ноябрь для детальной завершающей проработки всей игры.

Cyberpunk 2077 Free Goodies — это коллекция бонусных материалов по игре Cyberpunk 2077. В ней содержатся как ранние материалы, которые уже были доступны, так и ряд совершенно новых, уникальных концепт-артов, плакатов и рекламных постеров в стилистике игры, а также обои для рабочего стола, граффити банд Night City, иллюстрации из буклета. Все материалы выполнены в изумительном качестве, пригодном для печати, и доступны в формате PDF, JPEG и PNG. Объем набора достигает 4 ГБ! С помощью Cyberpunk 2077 Free Goodies все фанаты киберпанка смогут придать соответствующую атмосферу своему рабочему и игровому пространству. Входящие в набор скриншоты и чертежи оружия помогут уже сейчас определиться, какими пушками вы будете вышибать дурь из модифицированных головорезов Night City.

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