По последней информации NVIDIA RTX 3080 Ti получит 5376 CUDA ядер с частотой 2,2 ГГц
рекламаВ кругу инсайдеров появилось фото демонстрирующее характеристики NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Видеокарта основана на 7-нм чипе GA102-400-A1, который несет в себе 5376 ядер CUDA. Максимальная частота графического чипа составляет 2,2 ГГц, при этом производительность в вычислениях одинарной точности FP32 составляет 21 Тфлопс. Видеокарта оборудована памятью типа GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц и общей пропускной способностью 863 ГБ/с. Объем памяти составляет 12 ГБ. Энергопотребление видеокарты составляет 320 Вт.
Опытные энтузиасты моментально заметили несколько неточностей. Во-первых, указанная вычислительная мощность не соответствует частоте ядра. При частоте 2,2 ГГц вычислительная мощность должна составлять около 24 ТФлопс. Возможно мощность указана для базовой частоты ядра, в таком случае базовая частота должна составлять около 1950 МГц. Во-вторых, значение пропускной способности 863 ГБ/с не соответствует спецификациям Samsung. Пропускная способность памяти GDDR6 должна составлять 864 ГБ/с при ширине шины памяти 384-бит.
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Достоверность информации сомнительна. Но опубликованные данные близки к предыдущим утечкам. Пользователи отметили, что исходя из вычислительной мощности, RTX 3080 Ti на 47…66% быстрее RTX 2080 Ti. Последняя информация о производительности неизвестного экземпляра NVIDIA в 3Dmark Time Spy показывает 30% увеличение производительности по сравнению с RTX 2080 Ti.
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