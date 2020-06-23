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Осенний анонс видеокарт NVIDIA Ampere еще далек, но следующее поколения графических ускорителей обрастает новыми слухами в геометрической прогрессии. Однако, чем ближе анонс тем больше информации просачивается в интернет и тем она точнее. Уже опубликован предполагаемый дизайн видеокарт 3000-серии и получена информация о чипах, которые планируется использовать во флагманских решениях новой линейки. Конфигурация чипов точно неизвестна, но очередная информация, появившаяся сегодня, раскрывает возможные характеристики одной из видеокарт.

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В кругу инсайдеров появилось фото демонстрирующее характеристики NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Видеокарта основана на 7-нм чипе GA102-400-A1, который несет в себе 5376 ядер CUDA. Максимальная частота графического чипа составляет 2,2 ГГц, при этом производительность в вычислениях одинарной точности FP32 составляет 21 Тфлопс. Видеокарта оборудована памятью типа GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц и общей пропускной способностью 863 ГБ/с. Объем памяти составляет 12 ГБ. Энергопотребление видеокарты составляет 320 Вт.

Опытные энтузиасты моментально заметили несколько неточностей. Во-первых, указанная вычислительная мощность не соответствует частоте ядра. При частоте 2,2 ГГц вычислительная мощность должна составлять около 24 ТФлопс. Возможно мощность указана для базовой частоты ядра, в таком случае базовая частота должна составлять около 1950 МГц. Во-вторых, значение пропускной способности 863 ГБ/с не соответствует спецификациям Samsung. Пропускная способность памяти GDDR6 должна составлять 864 ГБ/с при ширине шины памяти 384-бит.

RTX 2080 Ti в сравнении с предполагаемой RTX 3080 Ti реклама

Достоверность информации сомнительна. Но опубликованные данные близки к предыдущим утечкам. Пользователи отметили, что исходя из вычислительной мощности, RTX 3080 Ti на 47…66% быстрее RTX 2080 Ti. Последняя информация о производительности неизвестного экземпляра NVIDIA в 3Dmark Time Spy показывает 30% увеличение производительности по сравнению с RTX 2080 Ti.