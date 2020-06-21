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Видеокарты следующего поколения от NVIDIA и AMD находятся под пристальным вниманием сообщества. Новые модели должны стать не просто очередной доработанной серией, графические архитектуры Ampere и RDNA2 содержат множество улучшений и нововведений — это графические чипы следующего поколения, которые должны вывести графику на новый уровень.

В течение последних нескольких месяцев интернет наполнялся множеством слухов и утечек, раскрывающих различные характеристики грядущих видеокарт. Большой вклад в поиск и сортировку информации внес известный дата-майнер @_rogame, по информации которого графический чип NVIDIA GA102 станет основой флагманских решений NVIDIA Ampere: RTX 3090 (Titan), RTX 3080 Ti (Super), RTX 3080.

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Накануне @_rogame смог подтвердить реальное существование трех видеокарт, основанных на графическом чипе GA102. Каждый вариант был оборудован памятью различного объема: GA102 с 24 ГБ видеопамяти, GA102 с 12 ГБ видеопамяти и GA102 с 10 ГБ видеопамяти.

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Это подтверждает ряд предыдущих утечек, но информация о производительности этих графических процессоров до сегодняшнего дня была неизвестна. Энтузиаст @_rogame сосредоточился на поиске новых результатов в базе данных графического тестового пакета 3DMark и наткнулся на очень интересный результат Time Spy. В базе данных видеокарта была зарегистрирована как неизвестное устройство NVIDIA Corporation с частотой графического ядра 1935 МГц (максимальная частота) и базовой частотой памяти 6000 МГц. Базовая частота памяти не соответствует ни одному из известных типов памяти. Это можно расценить как результат неправильного определения типа и частоты памяти приложением 3DMark, либо NVIDIA подготовила сюрприз и использует в своих видеокартах Ampere новый тип памяти, неизвестный программному обеспечению на данный момент.

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на 30,98% лучше, чем RTX 2080 Ti Founders Edition

на 21,07% лучше, чем MSI RTX 2080 Ti Lightning Z

на 22,14% лучше, чем Titan RTX

на 8,30% лучше, чем лучший результат экстремально разогнанной NVIDIA Titan V под жидким азотом

на 2,18% хуже, чем экстремально разогнанная KINGPIN EVGA RTX 2080 Ti XC

Далее @_rogame приводит сравнение производительности обнаруженной видеокарты с текущими графическими решениями NVIDIA:

Найденный @_rogame результат был подтвержден сотрудником NVIDIA чье имя не раскрывается по очевидным причинам.

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Это очень впечатляющие результаты, учитывая меньшую, чем ожидалось, тактовую частоту. Судя по всему NVIDIA подготовила очень сильное графическое решение, производительность которого до 30% выше производительности RTX 2080 Ti Founders Edition. При этом нужно учесть, что протестированный графический процессор наверняка не является лучшим вариантом GA102. Сможет ли Big Navi от AMD достичь такой производительности с учетом того, что видеокарты AMD так и не догнали RTX 2080 Ti текущего поколения.