Видеокарта NVIDIA Ampere RTX 3000-серии с неизвестным типом видеопамяти в первых тестах оказалась на треть быстрее RTX 2080 Ti
В течение последних нескольких месяцев интернет наполнялся множеством слухов и утечек, раскрывающих различные характеристики грядущих видеокарт. Большой вклад в поиск и сортировку информации внес известный дата-майнер @_rogame, по информации которого графический чип NVIDIA GA102 станет основой флагманских решений NVIDIA Ampere: RTX 3090 (Titan), RTX 3080 Ti (Super), RTX 3080.
рекламаНакануне @_rogame смог подтвердить реальное существование трех видеокарт, основанных на графическом чипе GA102. Каждый вариант был оборудован памятью различного объема: GA102 с 24 ГБ видеопамяти, GA102 с 12 ГБ видеопамяти и GA102 с 10 ГБ видеопамяти.
рекламаЭто подтверждает ряд предыдущих утечек, но информация о производительности этих графических процессоров до сегодняшнего дня была неизвестна. Энтузиаст @_rogame сосредоточился на поиске новых результатов в базе данных графического тестового пакета 3DMark и наткнулся на очень интересный результат Time Spy. В базе данных видеокарта была зарегистрирована как неизвестное устройство NVIDIA Corporation с частотой графического ядра 1935 МГц (максимальная частота) и базовой частотой памяти 6000 МГц. Базовая частота памяти не соответствует ни одному из известных типов памяти. Это можно расценить как результат неправильного определения типа и частоты памяти приложением 3DMark, либо NVIDIA подготовила сюрприз и использует в своих видеокартах Ampere новый тип памяти, неизвестный программному обеспечению на данный момент.
рекламаДалее @_rogame приводит сравнение производительности обнаруженной видеокарты с текущими графическими решениями NVIDIA:
- на 30,98% лучше, чем RTX 2080 Ti Founders Edition
- на 21,07% лучше, чем MSI RTX 2080 Ti Lightning Z
- на 22,14% лучше, чем Titan RTX
- на 8,30% лучше, чем лучший результат экстремально разогнанной NVIDIA Titan V под жидким азотом
- на 2,18% хуже, чем экстремально разогнанная KINGPIN EVGA RTX 2080 Ti XC
Найденный @_rogame результат был подтвержден сотрудником NVIDIA чье имя не раскрывается по очевидным причинам.
рекламаЭто очень впечатляющие результаты, учитывая меньшую, чем ожидалось, тактовую частоту. Судя по всему NVIDIA подготовила очень сильное графическое решение, производительность которого до 30% выше производительности RTX 2080 Ti Founders Edition. При этом нужно учесть, что протестированный графический процессор наверняка не является лучшим вариантом GA102. Сможет ли Big Navi от AMD достичь такой производительности с учетом того, что видеокарты AMD так и не догнали RTX 2080 Ti текущего поколения.
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