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Компания AMD 16 июня открыла продажи материнских плат AM4 на новом наборе системной логики B550. Производители представили множество решений, охватывающих широкий ценовой диапазон. Среди моделей можно найти как бюджетные варианты, так и продвинутые, обладающие большими возможностями расширения и настройки, основанные на более качественной элементной базе и позволяющие выжать максимум при разгоне процессоров Ryzen.

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Обычно в каталогах интернет-магазинов не указываются подробные технические характеристики материнских плат, особенно касающиеся компонентов подсистемы питания VRM. А на сайтах производителей, как правило, размещена только основная маркетинговая информация. В данном случае на помощь приходят обзоры различных технических изданий и технические энтузиасты. На этот раз известный инсайдер и технический блогер из Кореи @harukaze5719 в своем twitter опубликовал сводную таблицу характеристик всех материнских плат AMD B550 с указанием какие схемы питания реализованы на различных моделях, какие компоненты используются в подсистеме питания, наличия удвоителей и другой информации.

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Характеристики доступны в Google-таблицах и будут дополняться по мере поступления новых данных. Информация может оказаться полезной при выборе материнской платы, тем более, что известный проект от Raison John Bassig не обновлялся с февраля 2020 года и новые материнские платы в нем отсутствуют.