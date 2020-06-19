Опубликована сводная таблица характеристик подсистем питания материнских плат AMD B550
Компания AMD 16 июня открыла продажи материнских плат AM4 на новом наборе системной логики B550. Производители представили множество решений, охватывающих широкий ценовой диапазон. Среди моделей можно найти как бюджетные варианты, так и продвинутые, обладающие большими возможностями расширения и настройки, основанные на более качественной элементной базе и позволяющие выжать максимум при разгоне процессоров Ryzen.
рекламаХарактеристики доступны в Google-таблицах и будут дополняться по мере поступления новых данных. Информация может оказаться полезной при выборе материнской платы, тем более, что известный проект от Raison John Bassig не обновлялся с февраля 2020 года и новые материнские платы в нем отсутствуют.
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