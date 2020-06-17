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Компания Electronic Arts значительно снизила стоимость подписки EA Acess в Playstation и Xbox Store. Месячная подписка обойдется всего в 89 рублей. За эти деньги вы получите доступ к большой библиотеке с играми различного жанра, раннему доступу к новинкам и скидку 10% на цифровые покупки.

Акция действует ограниченный период времени, воспользоваться предложением можно до 29 июня. Скидка действует только на первый месяц подписки, со второго месяца стоимость вырастет до базового значения в 299 рублей. Подписку можно отменить в любое время, поэтому, если вы не хотите платить 299 рублей в месяц за возможность играть в любой проект EA, входящий в план подписки, вы сможете отказаться от подписки после первого акционного месяца. Либо перейти на более выгодный годовой план подписки стоимостью 1799 рублей.

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Всего за 89 рублей EA Acess в PS Store и Xbox Store открывает доступ к Battlefield V, которая недавно получила последнее обновление. Если вы уже знакомы с игрой, то это отличный повод вернуться и оценить новый контент. Для фанатов вселенной Star Wars подготовлен Battlefront II с последним обновлением «Битва на Скарифе». Любители аркадных гонок смогут оценить NFS Heat, а для любителей спортивных игр доступны FIFA 20, NHL 20, UFC 3 и множество других проектов.

В цифровом магазине Playstation скидка уже доступна. Для Xbox предложение должно появиться в ближайшее время.