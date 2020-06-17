Стоимость подписки EA Acess в Playstation и Xbox Store стала меньше 100 рублей
Акция действует ограниченный период времени, воспользоваться предложением можно до 29 июня. Скидка действует только на первый месяц подписки, со второго месяца стоимость вырастет до базового значения в 299 рублей. Подписку можно отменить в любое время, поэтому, если вы не хотите платить 299 рублей в месяц за возможность играть в любой проект EA, входящий в план подписки, вы сможете отказаться от подписки после первого акционного месяца. Либо перейти на более выгодный годовой план подписки стоимостью 1799 рублей.
рекламаВсего за 89 рублей EA Acess в PS Store и Xbox Store открывает доступ к Battlefield V, которая недавно получила последнее обновление. Если вы уже знакомы с игрой, то это отличный повод вернуться и оценить новый контент. Для фанатов вселенной Star Wars подготовлен Battlefront II с последним обновлением «Битва на Скарифе». Любители аркадных гонок смогут оценить NFS Heat, а для любителей спортивных игр доступны FIFA 20, NHL 20, UFC 3 и множество других проектов.
В цифровом магазине Playstation скидка уже доступна. Для Xbox предложение должно появиться в ближайшее время.
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