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Компания AMD официально представила обновленную линейку XT процессоров Ryzen 3000. Три новые модели пополнили семейство процессоров AMD Ryzen третьего поколения — это процессоры AMD Ryzen 9 3900XT, AMD Ryzen 7 3800XT и AMD Ryzen 5 3600XT.

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Процессоры AMD Ryzen серии 3000XT построены на микроархитектуре Zen2 и произведены по оптимизированному 7-нм техпроцессу, что позволило достичь более высоких пиковых частот при сохранении прежнего теплового пакета.

Обновленный AMD Ryzen 9 3900XT продемонстрировал отличные показатели:

увеличение производительности в однопоточных сценариях до 4% по сравнению с Ryzen 3000

до 40% лучшая энергоэффективность по сравнению с конкурентами

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Примечание: тестирование проводилось в лаборатории AMD на базе системы с DDR4-3600C16, GeForce RTX 2080 и Noctua NH-D15S. В Cinebench R20.06 3900XT набрал 546 баллов, а 3900X в этих же условиях — 528. Энергопотребление системы с 3900XT составило 185 Вт.

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В комплект поставки процессоров AMD Ryzen 5 3600XT для розничной продажи входит кулер Wraith Spire. Остальные модели не комплектуются заводской системой охлаждения, поскольку разработаны для энтузиастов, которые самостоятельно выбирают охлаждение для достижения максимально возможной производительности. Компания рекомендует использовать AIO-решения с 280-мм радиатором или эквивалентное воздушное охлаждение.

Так же компания AMD объявила о старте продаж новых материнских плат AM4 на чипсете AMD B550 и анонсировала бюджетный чипсет A520, а также переработанное программное обеспечение для ускорения подсистемы хранения данных StoreMI с новым пользовательским интерфейсом и улучшенными алгоритмами.

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Ожидается, что процессоры Matisse Refresh появятся у ведущих розничных продавцов во всем мире начиная с 7 июля 2020 года. Материнские платы AMD A520 поступят в продажу в августе 2020 года.





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