AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
Компания AMD официально представила обновленную линейку XT процессоров Ryzen 3000. Три новые модели пополнили семейство процессоров AMD Ryzen третьего поколения — это процессоры AMD Ryzen 9 3900XT, AMD Ryzen 7 3800XT и AMD Ryzen 5 3600XT.
Обновленный AMD Ryzen 9 3900XT продемонстрировал отличные показатели:
- увеличение производительности в однопоточных сценариях до 4% по сравнению с Ryzen 3000
- до 40% лучшая энергоэффективность по сравнению с конкурентами
рекламаПримечание: тестирование проводилось в лаборатории AMD на базе системы с DDR4-3600C16, GeForce RTX 2080 и Noctua NH-D15S. В Cinebench R20.06 3900XT набрал 546 баллов, а 3900X в этих же условиях — 528. Энергопотребление системы с 3900XT составило 185 Вт.
рекламаВ комплект поставки процессоров AMD Ryzen 5 3600XT для розничной продажи входит кулер Wraith Spire. Остальные модели не комплектуются заводской системой охлаждения, поскольку разработаны для энтузиастов, которые самостоятельно выбирают охлаждение для достижения максимально возможной производительности. Компания рекомендует использовать AIO-решения с 280-мм радиатором или эквивалентное воздушное охлаждение.
Так же компания AMD объявила о старте продаж новых материнских плат AM4 на чипсете AMD B550 и анонсировала бюджетный чипсет A520, а также переработанное программное обеспечение для ускорения подсистемы хранения данных StoreMI с новым пользовательским интерфейсом и улучшенными алгоритмами.
рекламаОжидается, что процессоры Matisse Refresh появятся у ведущих розничных продавцов во всем мире начиная с 7 июля 2020 года. Материнские платы AMD A520 поступят в продажу в августе 2020 года.
рекламаНикаких дополнительных подробностей раскрыто не было. Остается ждать первых обзоров для того, чтобы оценить эффект от оптимизированного 7-нм техпроцесса и повышенных частот. Новые модели не впечатляют, поскольку повышенные частоты, судя по отзывам на профильных форумах, достигаются обычными процессорами Ryzen 3000X последних ревизий.
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