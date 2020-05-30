Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

С начала продаж процессоров AMD Ryzen 3000 серии прошло уже около года. Все это время фабрика TSMC непрерывно производит новые чипы, которые продолжают прекрасно продаваться, пользуясь большой популярностью у широкого круга потребителей. Производство не стоит на месте — совершенствуется технология, вносятся различные доработки и улучшения. Благодаря этому процессоры, выпущенные позже, могут работать с более высокими тактовыми частотами и более низким напряжением питания. Вы можете приобрести обычный процессор уже сейчас, а окажется, что он может работать на частоте XT версии, которая будет анонсирована в июле и будет гораздо дороже.

Насколько может отличаться частотный потенциал процессоров, выпущенных в разное время, проверил компьютерный портал benchmark.pl, сравнив два процессора Ryzen 5 3600, один из которых был произведен в мае 2019 года, а другой — в конце марта 2020 года.

Как проверить дату выпуска процессора AMD Ryzen

реклама

Крышка процессора Ryzen 5 3600 (маркировка 1923SUT)

Разгон Ryzen 5 3600 образца 2020 года

Достаточно взглянуть на крышку процессора — во второй строке вы найдете маркировку партии, в которой содержится информация о дате и месте производства процессора. Первые две цифры указывают на год производства. Следующие две — неделя производства. Первые две буквы указывают на место сборки процессора (PG — Пенанг, Малайзия или SU — Сучжоу, Китай). По третьей букве определяется место производства кремниевых пластин (S — Саратога или T — Техас). Фото ниже демонстрирует процессор произведенный на 23 неделе 2019 года.

реклама

4,6 ГГц не предел

Процессор, произведенный в 2019 году, смог достичь в разгоне только 4,2 ГГц при напряжении питания 1,425 В. Новый процессор 2020 года покорил частоту 4,4 ГГц при более низком напряжении питания — 1,3625 В. Как это влияет на производительность? В тесте Cinebench R20 и игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» дополнительные 200 МГц позволили улучшить показатели на 4…5% и около 2% соответственно.

Но пример benchmark.pl не является лучшим! Пользователь форума overclock.net, скрывающийся под псевдонимом abiliocdf, поделился результатами своей успешной покупки Ryzen 5 3600. Процессору успешно покорились 4,6 ГГц при напряжении всего 1,32 В Этот же процессор может работать и на частоте 4,7 ГГц при 1,4 В. Результаты Cinebench R20 на частоте 4,6 ГГц составили 4199 баллов для многопоточного режима и 535 баллов для однопоточного. Новейший процессор Intel Core i7-10600K набирает в этом тесте около 3576 и 482 баллов соответственно.

CPU-Z, результаты разгона (переадресация на страницу валидации по клику) реклама

По этим данным можно косвенно судить о частоте будущих процессоров Matisse Refresh. Качество 7-нм чипов возросло достаточно, чтобы новые процессоры были способны достичь частот 4,6…4,7 ГГц по всем ядрам, именно такие показатели продемонстрировали процессоры AMD Ryzen 3900XT и 3800XT в тесте 3DMark Fire Strike. Можно предположить, что пиковая частота одного ядра сможет достигать 4,8 ГГц, как и утверждалось в первых информационных утечках.

реклама

Сможет ли Ryzen 5 3600XT обогнать i7-10600K? Возможно. Процессор Intel хорошо показывает себя в играх, обгоняя обычный Ryzen 5 3600 в том же «Ведьмак 3» на 3%. Если Ryzen 5 3600XT будет на 500 МГц быстрее своего младшего брата, то вполне вероятно, что Matisse Refresh, как минимум, догонит конкурента. Но многое остается неизвестным, по предварительной информации в новых процессорах станет возможным синхронный режим работы шины Infinity Fabric на частоте 2000 МГц. Это может быть не единственным положительным изменением, хотелось бы надеяться и на общие улучшения работы контроллера памяти, страдающего от высоких задержек.